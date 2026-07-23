Más de 800.000 euros a El Campello en ayudas de la Diputación

La Diputación de Alicante aprobó el martes una nueva campaña de bonos comercio, con una dotación de 25 millones de euros, la más cuantiosa de la historia del programa que nació tras el covid, y la segunda fase del Plan +Cerca, dotada con 31 millones para gastos corrientes de los 141 municipios que conforman la provincia.

El Ayuntamiento de El Campello ya ha sido informado de que el municipio percibirá más de 800.000 euros por las dos subvenciones, exactamente 483.000 euros para el bono comercio, y otros 403.548 para el Plan +Cerca. El alcalde, Juanjo Berenguer, aplaude la iniciativa y la inyección de estas importantes cantidades económicas.

En lo que respecta a la campaña de fomento del consumo, es la más alta de cuantas se han recibido hasta el momento. Será la cuarta campaña de reparto de bonos desde el covid, y la más cuantiosa, "por lo que llegaremos a mucha más gente", señala por su parte la concejala de Comercio y Consumo, Marisa Navarro, que ya ha puesto a trabajar a su departamento para establecer la fórmula en que se realizará el reparto.

Ingresos

Berenguer y Navarro animan al comercio local a, cuando se anuncie, inscriban sus negocios en la campaña: "Es cerca de medio millón de euros que necesariamente los vecinos tendrán que gastar en comercios locales de todo tipo, lo que supone ingresos con los que quizás no contaban que mejorará sus resultados".

Con respecto al Plan +Cerca, los 403.548 euros asignados a El Campello servirán para hacer frente al gasto corriente. Son recursos que permitirán que diferentes áreas destinen sus presupuestos ya consignados a otros cometidos para mejorar los servicios públicos.

La finalidad de esta convocatoria de la Diputación es conceder subvenciones dinerarias a todos los ayuntamientos de la provincia para coadyuvar a financiar los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario de instalaciones municipales como parques y jardines, consultorios médicos municipales, colegios públicos, bibliotecas, instalaciones deportivas y gastos energéticos.