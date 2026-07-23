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TRÁFICO

Colas de hasta 4 kilómetros en la AP-7 por un accidente en El Campello

El siniestro obligó a cortar el carril izquierdo y dificultó la entrada a Alicante

Imagen de las cámaras de tráfico que muestra el accidente en la AP-7 a la altura de El Campello.

Imagen de las cámaras de tráfico que muestra el accidente en la AP-7 a la altura de El Campello. / DGT

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Un accidente de tráfico registrado en torno a las dos de la tarde de este jueves ha provocado importantes dificultades de circulación en la AP-7, a la altura del término municipal de El Campello y en sentido de entrada a Alicante.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 672 y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la autopista. Como consecuencia, se han formado cuatro kilómetros de retenciones. La Dirección General de Tráfico informó a las 17.45 horas de que los vehículos implicados habían sido retirados.

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Se recomienda extremar la precaución al aproximarse a la zona y buscar itinerarios alternativos cuando sea posible.

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