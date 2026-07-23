TRÁFICO
Colas de hasta 4 kilómetros en la AP-7 por un accidente en El Campello
El siniestro obligó a cortar el carril izquierdo y dificultó la entrada a Alicante
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un accidente de tráfico registrado en torno a las dos de la tarde de este jueves ha provocado importantes dificultades de circulación en la AP-7, a la altura del término municipal de El Campello y en sentido de entrada a Alicante.
El incidente se ha producido en el punto kilométrico 672 y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la autopista. Como consecuencia, se han formado cuatro kilómetros de retenciones. La Dirección General de Tráfico informó a las 17.45 horas de que los vehículos implicados habían sido retirados.
Se recomienda extremar la precaución al aproximarse a la zona y buscar itinerarios alternativos cuando sea posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
- El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados
- La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo
- Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
- El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
- La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria
- El Ayuntamiento de Elche cierra con el aval del juzgado otra campa en Torrellano con más de 3.600 coches
- Urbanismo decreta el cierre de la discoteca Tambora de Alicante por carecer de licencia