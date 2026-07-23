Tres tipos de contenedores de ropa usada en Mutxamel... y ninguno vale

Uno, dos y hasta tres tipos de contenedores de recogida de ropa usada hay en Mutxamel. Uno rosa, otro verde y otro negro. Y ninguno vale.

El PSOE ha destapado la situación de "absoluta falta de control" sobre los depósitos repartidos por el municipio, que en la actualidad escapan a cualquier contrato administrativo.

El concejal socialista Alberto Sellés presentó un escrito por registro en el que solicitaba conocer la situación administrativa y jurídica de estos contenedores. La respuesta de los servicios técnicos municipales ha sido clara: no hay un convenio en vigor con ninguna entidad para la instalación de contenedores de ropa usada.

De hecho, quien se encarga de la gestión es STV Gestión, la empresa concesionaria del servicio recogida de basura y limpieza viaria.

Un contenedor rosa para recogida de ropa en un solar de Mutxamel / INFORMACIÓN

Además, el informe del Servicio de Mantenimiento reconoce que el Ayuntamiento ni siquiera dispone de un inventario de los contenedores existentes, desconociendo el número exacto, su ubicación o qué entidades son responsables de ellos.

Convenio acabado

También confirma que uno de los operadores continúa manteniendo contenedores en el municipio pese a que el convenio que tenía con el Ayuntamiento ya finalizó y se le requirió su retirada, sin que esta se haya producido.

Para el concejal socialista, se trata de una situación "muy grave porque hablamos de elementos instalados en espacios públicos y de libre acceso sin que exista un título habilitante que los ampare".

El PSOE exige la retirada de los contenedores irregulares y una regulación urgente que garantice la legalidad y la transparencia

Sellés considera que es aún más preocupante que el propio Ayuntamiento "reconoce que no sabe cuántos hay ni quién es responsable de muchos de ellos".

El concejal del PSOE recuerda que desde hace meses numerosos vecinos han trasladado quejas por el estado de algunos contenedores, la acumulación de residuos textiles y la proliferación de diferentes modelos pertenecientes a distintas entidades, generando confusión sobre cuáles son legales y cuáles no.

"Los vecinos depositan ropa pensando que realizan una labor solidaria o ambiental. La administración tiene la obligación de garantizar que esa recogida se realiza con todas las garantías legales y de transparencia", ha señalado Sellés.

Contenedor negro que se gestionaba a través de un convenio desde el área de Servicios Sociales / INFORMACIÓN

Ante esta situación, los socialistas reclaman al equipo de gobierno del PP que regularice "de forma inmediata" la situación de los contenedores de ropa usada, identificando los existentes, retirando los que carezcan de autorización y aprobando una regulación que garantice una gestión legal, transparente y bajo control municipal.

Sellés considera que "no se puede mirar hacia otro lado cuando el propio Ayuntamiento reconoce que no existe ningún contrato, autorización o concesión en vigor. Es responsabilidad del gobierno municipal poner orden y recuperar el control de un servicio que afecta tanto al espacio público como a la confianza de los vecinos".

El concejal socialista concluye afirmando que el Ayuntamiento "debe dejar de improvisar y empezar a gestionar con rigor, trasparencia y legalidad".

Sí hay servicio

El gobierno local, por su parte, recalca que el servicio de recogida de ropa usada "se sigue prestando", ya que la encargada es la empresa STV, explican fuentes municipales.

No obstante, reconoce que hay dos tipos de contenedores, los rosas y los verdes, que están en solares privados, que no deben estar en uso y ha instado a los propietarios de las parcelas a que los retiren. Por lo que respecta a los negros, los llevaba el área de servicios sociales.

Vertido descontrolado de ropa al río / INFORMACIÓN

Asimismo, subraya que STV está trabajando para cerrar un acuerdo con un gestor autorizado, que sea del sector de este tipo de residuos, para que se encargue del servicio. Además, la empresa de limpieza y recogida de basuras, encargada de instalar los nuevos contenedores para la ropa usada, está a punto de colocarlos en las calles de Mutxamel, según las mismas fuentes.

El Ayuntamiento recuerda que hace unas semanas STV ya se ocupó, por ejemplo, de retirar un vertido indiscriminado de ropa que había en el cauce del río y que hay contenedores de textil en el punto limpio, donaciones a entidades sociales o puntos de recogida en grandes tiendas de ropa para su reciclaje.