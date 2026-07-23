EU-Podem pide una red de refugios climáticos en El Campello

La provincia lleva un verano tórrido, con un tren de olas de calor y temperaturas asfixiantes. Una actividad tan sencilla como es pasear por las calles por el día se ha convertido casi en un imposible.

Esquerra Unida-Unides Podem de El Campello lleva al próximo pleno municipal una moción para la creación de una red de refugios climáticos y medidas contra el calor extremo en el municipio.

El texto recoge que el cambio climático es una realidad "innegable" con un impacto directo en la vida cotidiana, con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas que afectan de forma severa a los entornos urbanos y, especialmente, a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, infancia y trabajadores expuestos a la intemperie.

El calor, además, "acentúa la brecha social, afectando más a quienes carecen de recursos" para aclimatar sus viviendas. Como municipio costero que triplica su población en época estival, El Campello "debe anticiparse y adaptar sus espacios públicos". La moción incide en que es responsabilidad de la administración local implementar medidas estructurales y coyunturales para garantizar el acceso universal a zonas de sombra, agua y confort térmico, "convirtiendo el municipio en un espacio más habitable y seguro".

Isla de calor

Por todo ello, propone al pleno un proyecto de reforestación urbana, de manera que el área de medio ambiente diseñe un plan para incrementar el arbolado autóctono en El Campello donde sea más necesario, aplicando el estándar europeo de plantación de árboles para garantizar su arraigo. Esta medida, incide, mitigará el efecto isla de calor, reducirá las temperaturas y mejorará la calidad del aire y de los espacios públicos en verano.

Asimismo, pide la climatización de parques infantiles, esto es, diseñar e implementar una actuación concreta para asegurar espacios de sombra eficientes, priorizando el uso de soluciones naturales como la plantación de arbolado de copa ancha y la instalación de pérgolas con vegetación, frente a las opciones artificiales.

También pide instalar fuentes de agua potable en el municipio, asegurando el acceso al agua pública durante los meses de mayor necesidad y estrés térmico, así como poner en marcha, de forma gradual, un plan de refugios climáticos que establezca una red de espacios de confort térmico en la ciudad, equipados con servicios de hidratación, atención a colectivos vulnerables y personal especializado en prevención sanitaria.