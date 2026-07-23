Mares Circulares entrega al Ayuntamiento de El Campello un banco fabricado con plástico recogido por sus voluntarios en reconocimiento a su compromiso medioambiental

Mares Circulares, el proyecto para la protección y conservación de entornos acuáticos y de la biodiversidad, así como para el fomento de la economía circular impulsado por Coca-Cola, ha entregado al Ayuntamiento de El Campello un banco urbano fabricado a partir de PET recogido en playas y entornos acuáticos como parte de las actividades de la iniciativa. Con esta entrega, se quiere reconocer su compromiso con la economía circular y la protección de los ecosistemas marinos y acuáticos, así como agradecer su colaboración activa con Mares Circulares.

La instalación del banco se ha realizado en el paseo marítimo de El Campello. Se trata de un reconocimiento al Ayuntamiento, que colabora desde el inicio del proyecto en las limpiezas de entornos acuáticos impulsadas por Mares Circulares, por su labor recuperando plásticos en el entorno del cauce del río Monnegre, a los que este banco da una nueva vida.

Este banco es uno de los 16 que Mares Circulares está entregando en toda España a instituciones comprometidas con el proyecto y el cuidado de los mares y entornos acuáticos. Cada banco está compuesto por un 30 % de PET recogido en las limpiezas, un plástico muy degradado que no puede introducirse en el circuito habitual de reciclaje. Además, contiene un 50 % de polietileno reciclado, que aporta resistencia estructural, y un 20 % de plástico de color procedente del reciclaje de cajas de fruta.

Esta combinación ha sido validada mediante un proceso de investigación desarrollado por Plàstic Preciòs, una ONG liderada por ingenieros valencianos, para asegurar su durabilidad y funcionalidad.

La combinación de investigación y artesanía ha permitido transformar estos materiales en mobiliario urbano funcional, dando un paso adelante en la aplicación real de la economía circular. Cada pieza incluye una placa con código QR que enlaza a un vídeo explicativo sobre el proceso de reciclaje, desde la recogida del PET hasta su conversión en un material duradero.

«Transformar residuos difíciles de reciclar en un legado tangible como estos bancos es una forma de visibilizar que la economía circular es posible».

Así lo ha destacado Ramón Alonso, responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en Alicante, quien ha señalado que Mares Circulares demuestra que la sostenibilidad se sustenta en alianzas y en el compromiso colectivo.

También han acudido a la instalación del banco Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello; Marcos Martínez, concejal de Medio Ambiente, y Susana Romero, directora del CEIP Rafael Altamira, centro que participa anualmente en la campaña.

El alcalde Juanjo Berenguer ha señalado que la situación ideal sería que no fuera necesario organizar campañas de recogida de residuos en espacios naturales, pero ha valorado especialmente estas iniciativas dirigidas a los estudiantes, que trasladan a sus familias la importancia de cuidar el medio ambiente.

Por su parte, el concejal Marcos Martínez ha destacado que concienciar a la población joven es formar a la sociedad del futuro.

La iniciativa impulsa un modelo de intervención basado en tres grandes ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación. A través de este tipo de reconocimientos, Mares Circulares avanza como estrategia ambiental integral y visibiliza la contribución de sus colaboradores en el objetivo de reducir la presión de los residuos sobre el entorno acuático de la Comunidad Valenciana mediante la colaboración público-privada.

Desde 2018, Mares Circulares ha retirado 33 toneladas de plásticos PET de costas y fondos marinos, ha movilizado a más de 61.000 voluntarios en 17 comunidades autónomas y ha recogido más de 3.000 toneladas de residuos.

En 2025, el proyecto movilizó a más de 7.000 voluntarios, que recogieron más de 350 toneladas de residuos, y desarrolló actividades de formación y sensibilización en las que participaron más de 7.200 personas. En la Comunidad Valenciana, se recogieron más de 350 toneladas de residuos gracias a la colaboración de más de 550 voluntarios.

Apertura de los IX Premios Mares Circulares

La entrega del banco en El Campello coincide con la apertura del plazo de presentación de candidaturas a los IX Premios Mares Circulares, coordinados por la Asociación Chelonia. Estos galardones reconocen la labor científica y empresarial que aporta soluciones al reto de la conservación de mares y océanos.

Los premios distinguen en cada edición un proyecto científico y de investigación y una iniciativa empresarial innovadora relacionados con la ecoinnovación, la economía circular, la conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026 y el ganador de cada modalidad recibirá 10.000 euros para continuar trabajando por la conservación de mares y océanos.

Los Premios Mares Circulares contribuyen a fomentar una mayor conciencia y una participación activa de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales, promoviendo ideas innovadoras, investigación y alternativas que ayuden a prevenir o reducir sus impactos y favorezcan la transición hacia la economía circular en España.

Sensibilización ambiental activa: ciudadanía como agente de cambio

Mares Circulares continúa desarrollando una importante labor de sensibilización ambiental mediante programas educativos, voluntariado y acciones de movilización que fomentan hábitos de consumo responsable, con especial atención a la prevención y a la correcta gestión de los residuos.

El programa impulsa además el protocolo de pesca pasiva de basura marina del MITECO, con ocho años de seguimiento en 15 puertos colaboradores, conectando conocimiento, sector pesquero y gestión pública.

Conservación y regeneración de ecosistemas

La intervención se centra en ecosistemas de alto valor ecológico y en la recuperación de hábitats. De la mano de ONG ambientales y organizaciones especializadas, Mares Circulares colabora en proyectos dirigidos a conservar y regenerar la biodiversidad marina en distintos puntos de España.

Ciencia, investigación e innovación

Mares Circulares monitorea 66 playas de España y Portugal, cuyos datos se integran en el Informe Anual de Seguimiento de Basuras Marinas del MITECO para su uso por parte de la comunidad científica y las administraciones.

El programa también organiza jornadas científicas con universidades para impulsar la investigación en circularidad, biodiversidad y conservación. Además, los Premios Mares Circulares reconocen cada año iniciativas relacionadas con la biodiversidad, la economía circular y el cambio climático, con una dotación total de 30.000 euros.

Un modelo de alianza que conecta ciencia, administración y sociedad

Mares Circulares funciona como un laboratorio de colaboración público-privada, impulsado por Coca-Cola en España y Portugal junto con la Asociación Chelonia, la Asociación Vertidos Cero, la Fundación Ecomar y la Liga para a Protecção da Natureza, con la colaboración de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.