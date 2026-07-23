Más medidas en El Campello por el aviso rojo: cierre de instalaciones acuáticas y prohibido aparcar en zonas inundables

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha convocado de nuevo este jueves por la mañana una reunión urgente del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento, para estudiar la evolución de las adversas condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas y adoptar medidas preventivas ante la doble alerta por calor y fuertes rachas de viento que los organismos de prevención por fenómenos meteorológicos adversos anuncian para la jornada.

A esta reunión han acudido, además del primer edil, concejales de áreas especialmente implicadas ante circunstancias como ésta, el responsable de emergencias del Ayuntamiento y mandos de la Policía y Guardia Civil.

Así, a las medidas acordadas el miércoles, se suman ahora otras órdenes, como el cierre de parques y jardines públicos y cementerio municipal a partir de las 14:00 horas y hasta la finalización del nivel de emergencia. También quedarán cerrados y sin servicio los parques acuáticos infantiles instalados en la playa del Carrer la Mar y playa Muchavista.

El decreto emitido por el alcalde señala que queda prohibido el aparcamiento de vehículos en las zonas inundables, principalmente áreas cercanas a las playas y calas del municipio, principalmente Cala del Carritxal, Cala Palmeretes, Playa de les Llomes de Reixes, Playa Del Amerador y Clot d’ Illot. Se ha traslado a los regentes de los chiringuitos playeros que a partir de esa misma hora tengan recogidos toldos y sombrillas.

Extraescolares

Se mantienen las restricciones acordadas ayer, consistentes en el cierre de espacios e instalaciones municipales y espacios al aire libre concretos, como las pistas deportivas abiertas al exterior, polideportivos Municipal, El Vincle y Ermita, la pista de BMX y el Centro Social El Barranquet, así como la suspensión de las actividades extraescolares de conciliación familiar (escuela de verano en el colegio público El Fabraquer y las actividades náuticas que se realizan en las playas).

Los responsables de los servicios municipales declarados servicios esenciales darán instrucciones pertinentes al personal a su cargo para que estén localizados fuera de la jornada laboral en caso de ser necesarios si son requeridos por la autoridad competente

Se recomienda a los establecimientos privados que albergan personas vulnerables (niños, personas mayores o con dependencia) como guarderías, centros de día mayores, centro de estudios, etcétera, que extremen las medidas de protección de sus usuarios durante el periodo que dure la activación de la alerta.

Se ha acordado igualmente suspender las actividades de pública concurrencia con gran afluencia de personas en espacios al aire libre, tales como conciertos, pruebas deportivas, eventos culturales o religiosos o celebraciones, durante el periodo que dure la activación de la alerta.

Recomendaciones

Se recomienda a los ciudadanos que en sus domicilios adopten las siguientes medidas para asegurar que los elementos exteriores puedan caer a la vía pública, como:

cerrar puertas, ventanas y toldos.

quitar las macetas y objetos de terrazas y fachadas susceptibles de caer en la calle.

recoger la ropa de los tendederos.

bajar del todo las persianas y, si son cordón, sujetarlas bien.

no subir a lugares altos y expuestos al viento, como por ejemplo azoteas, andamios y otras construcciones.

Los decretos trasladan a la población una serie de recomendaciones para prevenir los efectos que las altas temperaturas pueden tener sobre su salud. Entre otras, destacan tomar precauciones y mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada por los canales oficiales (112CV y AEMET), beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sensación de sed y con independencia de la actividad física que se realice, o evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Enfermedades

También se recomienda prestar especial atención a bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol).

El decreto aconseja permanece el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados y refrescarse cada vez que se necesite, procura reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día, usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar, y no dejar nunca a personas en un vehículo estacionado y cerrado.

Por último, el decreto indica que hay que consultar a un profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas, mantener los medicamentos en un lugar fresco, ya que el calor puede alterar su composición y sus efectos, y hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.).