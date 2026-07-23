La tala de árboles en San Vicente enciende la polémica: el PSOE pide una investigación y el alcalde les tacha de mentirosos

Las obras de reurbanización de la calle Villafranqueza de San Vicente del Raspeig y, en concreto, la tala de ejemplares en la plaza Maestro Joaquín Rodríguez suman un nuevo capítulo. El tema se ha caldeado y el PSOE pide una comisión especial de investigación ante las posibles irregularidades en la eliminación de ejemplares, mientras que el alcalde, Pachi Pascual, les acusa de "mentir".

Grupos de vecinos se unieron hace unas semanas e iniciaron una recogida de firmas y las presentaron por registro municipal, más de 150, tras suprimirse dos pinos de gran porte y dos eucaliptos en una plazoleta en la que se concentra una actividad lúdica y recreativa. En los escritos, solicitaban información del proyecto de remodelación y conocer qué tipo de arbolado sustituirá a los que se han talado.

El primer edil del PP contestó a los escritos que los informes técnicos municipales concluían que los ejemplares existentes presentaban un desarrollo superficial y expansivo de las raíces que estaba provocando daños en pavimentos, bordillos y canalizaciones, además de afectar a distintos servicios urbanos.

Ante el riesgo para la seguridad, se optó por quitarlos y renovar el arbolado con especies más adecuadas, de manera que a reurbanización contempla la plantación de 50 nuevos árboles, once de ellos plataneros en la plaza del Maestro, y la creación de más de 1.100 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

Pero al PSOE esta explicación no le convence y va a solicitar oficialmente que se convoque una comisión especial de investigación en el Ayuntamiento después de "haber hallado indicios que apuntan a posibles irregularidades" en la tala de árboles que se ha llevado a cabo en la obra de la plaza Joaquín Rodríguez.

"Lo permitió"

Los socialistas sostienen que el alcalde, máximo responsable de Urbanismo e Infraestructuras, "permitió que se eliminaran los ejemplares sin tener en el momento del inicio de las obras los informes técnicos municipales correspondientes que lo autorizaran".

La plaza Maestro Joaquín Rodríguez, en la zona peatonal de la calle Villafranqueza de San Vicente, sin varios árboles tras la tala / INFORMACIÓN

Así, el PSOE ha esclarecido que el documento que sacó a relucir el alcalde en el pleno de junio, "que supuestamente avalaba la tala y eliminación de dichos árboles, es un informe firmado por el técnico, no municipal, que ha redactado el proyecto de remodelación, casualmente, al día siguiente de la celebración de la sesión plenaria".

Asimismo, el mismo proyecto técnico de obra firmado por el mismo técnico, "recoge literalmente que debe existir un informe previo del área de Parques y Jardines" que avale el trasplante o eliminación de los ejemplares". El PSOE va un paso más allá y asegura que ha podido confirmar que el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento "no ha avalado erradicar los árboles".

Preguntas

"¿Dónde están esos informes municipales que justifican la tala de árboles y en los que se apoyó el alcalde? ¿Quién los firma y cuándo? Consideramos que el alcalde miente en las notas de prensa, en redes sociales y lo peor de todo, cuando nos dice que existen dichos informes, porque hay muchos indicios de que se realizó una tala masiva e injustificada de estos árboles", advierte la portavoz del PSOE, Asun París.

Por ello, los socialistas demandan la creación de esta comisión de investigación, porque "si no tienen nada que ocultar, es el momento de mostrarse transparente ante la ciudadanía", agrega París.

El alcalde, por su parte, se ha mostrado muy duro contra los socialistas: "Mienten para mantener viva una polémica ficticia".

Recreación de espacios de juegos y zonas verdes incluidos en el proyecto / INFORMACIÓN

El regidor ha recordado que ningún árbol del municipio está protegido y ha subrayado que el gobierno local ha actuado de la misma manera en la plaza del Maestro Rodríguez que en los proyectos de las calles Mayor, Jazmines o Paseo de los Olivos, donde también se han eliminado árboles y los socialistas "no han dicho nada".

Supervisión total

Pascual ha explicado que el proyecto técnico lo ha hecho una empresa externa y en él se contemplaba la tala de ejemplares, el expediente es público y se puede consultar en la plataforma de contratación. Además, técnicos municipales están supervisando la obra, al igual que el redactor del proyecto.

"No tiene que haber un informe cada vez que se elimina un árbol", ha dicho tajante el alcalde, quien, no obstante, "ante el revuelo" que se generó hace unas semanas encargó un informe "que está firmado por el ingeniero municipal" y que justificaba técnicamente la necesidad de proceder a la tala de cinco ejemplares arbóreos de gran porte ubicados en la Plaza Joaquín Rodríguez.

"El informe no es previo a la tala porque no es preceptivo, se hace por el revuelo", incide Pascual, que reprocha a los socialistas que "buscan la polémica donde no la hay".