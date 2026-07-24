Cinco empresas pujan por dos grandes proyectos en Xixona: más de cuatro millones de euros

El Ayuntamiento de Xixona da un paso de gigante con dos de los grandes proyectos pendientes este mandato: la reforma de la Casa Aracil como centro económico y la adecuación de un inmueble como centro de día para personas mayores dependientes.

Cinco empresas se han presentado a los dos concursos de licitación, tres al primero y dos al segundo. La mesa de contratación tiene previsto reunirse la semana que viene para elegir las dos mercantiles que se encargarán de las obras, ha explicado la concejal de Urbanismo y Patrimonio, María Teresa Carbonell.

El periodo de ejecución de la Casa Aracil es de quince meses y cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, de los que el Ayuntamiento ha conseguido una subvención de los fondos Next Generation de la Unión Europea por valor de 900.000 euros.

La casa señorial propiedad municipal se reconvertirá en centro de dinamización económica y social y albergará la Agencia de Desarrollo Local, la sede universitaria de la UA y espacios de coworking para gente joven y emprendedora. Esta vivienda solariega de los siglos XVII-XVIII, incluida en el catálogo de edificios protegibles del plan especial de protección del casco antiguo y de gran valor arquitectónico, está situada en la antigua travesía de la Nacional 340, en la calle El Vall. Separada únicamente por el Carreró de les Monges, hay otro edificio singular, la Casa Rovira, reconvertido hace tres años en biblioteca municipal.

Fachada y escalinata

La Casa Aracil es una mansión de grandes dimensiones que destaca por su fachada y por una impresionante escalinata interior. La obra tiene como objeto principal la consolidación estructural salvaguardando, eso sí, el mayor número posible de elementos constructivos del edificio, así como reforzar o sustituir los forjados y restaurar el alero de la fachada principal.

Fachada de la Casa Aracil y la parte de detrás / INFORMACIÓN

"Tenemos un enorme patrimonio que optamos por proteger y rehabilitar para darles uso y valor", explica la concejal, que destaca que los dos proyectos están "más cerca de hacerse realidad".

Por lo que respecta al centro de día, tiene un presupuesto de licitación de cerca de 1,4 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de seis meses. El contrato contempla la reforma integral del edificio para adecuarlo como inmueble para personas mayores dependientes, con una capacidad prevista para 50 plazas.

El edificio en Xixona que se adecuará como centro de día. / INFORMACIÓN

El futuro servicio permitirá ampliar los recursos asistenciales del municipio y ofrecer atención especializada a personas mayores en situación de dependencia, favoreciendo su permanencia en el entorno familiar y mejorando la calidad de vida tanto de las personas usuarias como de sus familias.

Conflicto con el Consell

El Ayuntamiento mantiene, no obstante, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión de la Conselleria de Servicios Sociales de retirar la delegación de competencias y la financiación inicialmente prevista para esta actuación, dentro del Plan Convivint.

El procedimiento continúa pendiente de resolución judicial al considerar el gobierno local de PSOE y Més Xixona que dicha decisión no se ajustó a la realidad administrativa del expediente ni a la vigencia del convenio suscrito entre ambas administraciones. "Hemos optado por que lo financie el Ayuntamiento, no podemos esperar, es un servicio que necesitamos desde hace tiempo, si luego la Justicia nos da la razón y lo tiene que abonar la conselleria, ya tenemos camino hecho", añade Carbonell.

La obra contempla acabar con la "barrera" que suponen las escaleras de la calle Terradets / INFORMACIÓN

Junto a estos dos emblemáticos proyectos, la mesa de contratación también elegirá la empresa que se encargará del carrer de Colometa, obra a la que se han presentado ocho mercantiles.

Se contempla la creación de rampas y ascensores urbanos que conecten distintos niveles, mejorando la movilidad de las personas mayores y con dificultades de acceso.