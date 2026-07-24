FCC Medio Ambiente y El Campello: 25 años por la sostenibilidad urbana

El Ayuntamiento de El Campello ha renovado su confianza en FCC Medio Ambiente con la adjudicación del nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y playas del municipio para los próximos 10 años, iniciado el pasado 1 de enero.

FCC Medio Ambiente continúa siendo un referente en la prestación de los servicios urbanos de El Campello, con más de dos décadas de colaboración ininterrumpida, que han permitido adaptar y evolucionar estos servicios para responder a las necesidades de un municipio dinámico, con una marcada estacionalidad y una población que llega a incrementarse hasta un 300% durante la temporada estival.

Para hacer frente a esta realidad, el servicio se ha diseñado teniendo en cuenta las características específicas de El Campello, reforzando tanto los recursos humanos como los medios materiales. Durante los meses de mayor afluencia, la plantilla supera los 90 profesionales, garantizando una atención adecuada en todo el término municipal y permitiendo mantener elevados estándares de calidad tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones y zonas costeras.

La sostenibilidad constituye uno de los ejes fundamentales del modelo de gestión implantado. De los 48 vehículos incorporados al servicio, un 22% son unidades eléctricas de cero emisiones, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y a la mejora de la calidad ambiental del municipio.

La innovación tecnológica también desempeña un papel protagonista. El servicio dispondrá de una plataforma integral de gestión que permite monitorizar en tiempo real la actividad, gestionar incidencias y mejorar la coordinación con los servicios municipales. Asimismo, los vecinos tendrán a su disposición una aplicación ciudadana que facilita la comunicación con el servicio, permitiendo reportar incidencias y acceder a diferentes funcionalidades vinculadas a la gestión de residuos.

Más de 1.200 nuevos contenedores

En materia de recogida, FCC Medio Ambiente gestiona anualmente cerca de 18.000 toneladas de residuos urbanos. Para ello contará con modernos camiones recolectores compactadores y una red de contenerización completamente renovada. Una de las actuaciones más destacadas es la instalación de más de 1.200 nuevos contenedores que se encuentra prácticamente finalizada en su totalidad: 245 destinados a papel y cartón, otros 245 para envases ligeros, 435 para residuos sólidos urbanos y 305 para la recogida selectiva de materia orgánica. Estos últimos, que se instalarán próximamente, incorporarán pedal y sistemas electrónicos de apertura y cierre que facilitan la separación de residuos en origen y fomentan hábitos más sostenibles.

A estas mejoras se suma la renovación de 23 contenedores soterrados y la eliminación de aquellos puntos que habían quedado inoperativos u obsoletos, mejorando la funcionalidad del servicio, la accesibilidad y la integración de estas instalaciones en el entorno urbano.

En materia de recogida, el municipio cuenta con más de un millar de contenedores nuevos . / .

Entre las actuaciones más innovadoras destaca la instalación de diez papeleras compactadoras inteligentes alimentadas por energía solar. Estos equipos multiplican por cinco la capacidad de almacenamiento de una papelera convencional, reducen los desbordamientos y minimizan la presencia de residuos en la vía pública. Gracias a los sensores que incorporan, informan de su nivel de llenado en tiempo real, optimizando las rutas de recogida y contribuyendo a reducir las emisiones asociadas al servicio.

Nuevos medios para la limpieza viaria

La limpieza viaria atiende una superficie superior a 55 kilómetros cuadrados y cuenta con nuevos vehículos auxiliares equipados con sistemas de hidro-limpieza, así como con sopladoras y desbrozadoras eléctricas que reducen las emisiones y el ruido. El servicio ha incrementado las frecuencias de limpieza y combina distintas técnicas para maximizar su eficacia, entre ellas el sistema dual, que integra el baldeo manual con el barrido mecánico mediante mangueras de alta presión incorporadas en la maquinaria.

Dispositivo específico para la costa

Otro de los ámbitos estratégicos es la limpieza de playas. Con 23 kilómetros de costa, El Campello requiere un servicio especialmente adaptado a las exigencias de uno de los principales destinos turísticos de la provincia. Para ello se dispone de 20 vehículos y equipos de nueva incorporación, entre los que destacan tractores de limpieza, palas cargadoras, maquinaria limpiaplayas y un cepillo barredor eléctrico destinado al mantenimiento de pasarelas y accesos.

Todo ello se complementa con un completo programa de comunicación y educación ambiental que promueve la participación ciudadana y fomenta hábitos responsables. A través de iniciativas de educación ambiental y acciones de proximidad, FCC Medio Ambiente desarrolla iniciativas dirigidas a vecinos, escolares y visitantes para impulsar el reciclaje, el cuidado del entorno y la corresponsabilidad en el mantenimiento de los espacios públicos.

Escoba de Platino 2026

Cabe destacar que este contrato ha sido galardonado recientemente con el prestigioso premio Escoba de Platino 2026 por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus). El premio reconoce la digitalización de la gestión de residuos, la optimización de los servicios de limpieza urbana y el uso de tarjetas de acceso para contenedores orgánicos.

La combinación de innovación, sostenibilidad, inversión y experiencia convierte a FCC Medio Ambiente en un actor clave para seguir mejorando la calidad de vida en El Campello y mantener unos servicios urbanos a la altura de las necesidades presentes y futuras del municipio.