El PSOE plantea una ordenanza de protección del arbolado de San Vicente tras las talas "injustificadas"

El PSOE de San Vicente del Raspeig mantiene su apuesta por la defensa del arbolado. Si el jueves pidió una comisión especial de investigación en el Ayuntamiento tras "haber hallado indicios que apuntan a posibles irregularidades" en la tala de árboles que se ha llevado a cabo en la obra de la plaza Joaquín Rodríguez, este viernes anuncia que presentará al próximo pleno una moción que tiene como objetivo impulsar una ordenanza de protección del arbolado urbano de interés local.

Los socialistas consideran "indispensable" la creación de este texto para que no solo regule los requisitos y el procedimiento para incorporar ejemplares de interés local al inventario del Centro de Investigación de Experiencias Forestales (CIEF) de la Generalitat, sino que establezca los protocolos de protección del árbol de obligado cumplimiento frente a las obras públicas e identifique claramente las responsabilidades de conservación de las áreas de Medio Ambiente y de Parques y Jardines.

La concejala del PSOE María Jesús Moreno ha explicado que impulsan esta moción para poner fin a talas "no justificadas de arbolado urbano", ya que en los últimos meses "estamos siendo testigos de una honda preocupación social generada por la pérdida sistemática de masa arbórea madura con motivo del desarrollo de diversas obras municipales, remodelaciones de viales y proyectos de reurbanización de espacios públicos".

A su juicio, la edil cree "absolutamente necesario" la elaboración de una ordenanza municipal de protección del arbolado urbano "para exigir que los criterios constructivos o de comodidad en la ejecución de la obra pública no prevalezcan sobre el diseño sostenible y la conservación de los árboles preexistentes".

Legislación

Y es que el municipio cuenta con un planeamiento urbanístico que regula el patrimonio arquitectónico, pero carece de un marco jurídico normativo moderno, transversal y específico que blinde el arbolado ante los proyectos de obra y reforma urbana. La ordenanza vigente actualmente fue aprobada hace más de tres décadas y, desde entonces, han cambiado la legislación ambiental, el conocimiento técnico y los retos que afrontan nuestras ciudades.

Obras en la plaza del Maestro Joaquín Rodríguez / L. Gil López

"Es urgente e inaplazable asegurar que cualquier intervención en la vía pública o en parcelas dotacionales se diseñe respetando la vida de los ejemplares sanos y maduros, exigiendo estudios de impacto botánico previos e imponiendo medidas compensatorias rigurosas cuando la pérdida resulte técnicamente inevitable", agrega Moreno.

Varias obras al mismo tiempo

El gobierno local del PP y Vox está llevando a cabo en los últimos meses una serie de obras en calles del casco urbano, como en Pintor Picasso, entorno de la calle Mayor y la calle Villafranqueza y adyacentes, por valor de más de cinco millones de euros.

La tala precisamente de dos pinos de gran porte y dos eucaliptos en la plaza Maestro Joaquín Rodríguez ha desatado la controversia y el alcalde, Pachi Pascual, ha asegurado que no se trata de una decisión "arbitraria", sino por motivos de seguridad y que la actuación cuenta con los informes técnicos favorables.