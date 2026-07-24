Xixona celebra hoy el Día del Senyal y abre así el calendario festero de Moros y Cristianos

Las marchas moras y cristianas vuelven a sonar hoy, sábado 25, en Xixona con la celebración del Día del Senyal, una jornada que reúne de nuevo a las diez filaes y marca el comienzo de varias semanas de intensa actividad festera, antes de los días grandes que se celebrarán del 20 al 24 de agosto y que cuentan con la declaración de Interés Turístico Nacional.

El día arranca a las 9:15 horas con la tradicional Diana del Senyal, que acompañará la procesión de San Sebastián hasta la ermita del Miracle. Tras la misa y el almuerzo popular, tendrá lugar el primer desfile, aunque el momento más esperado llegará por la tarde.

A las 19.30 horas comenzará el recorrido de las autoridades y cargos festeros en el Castillo de Fiestas y acabará en el Ayuntamiento, donde se descubrirá el cartel anunciador de las fiestas de 2026, obra de Teresa Blanes Martínez, ganadora del XXXI Concurso del Cartel Anunciador. A continuación se presentarán las banderas oficiales de fiestas desde el balcón consistorial y, tras la interpretación del pasodoble Fiesta en Jijona, arrancará el desfile oficial del Día del Senyal.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona de este año tienen como protagonistas principales a la familia Sempere Picó, de la filà Contrabandistes, que ostenta la capitanía del bando cristiano, y a Olga Crespo y Cándida Gudiño, de la filà Moros Vermells, que ejercen la capitanía mora. El pasado fin de semana, el parque del Barranc de la Font acogió la proclamación oficial de los cargos festeros de 2026, un acto presidido por la alcaldesa de Xixona, Isabel López; el presidente de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Jonathan Gras, y el concejal de Fiestas, Marcos Ros.

Durante la gala también fueron distinguidos como Festers de l'Any Vicente Pardo López, de la filà Pirates-Marinos, y Maria Antònia Galiana Candela, por su trayectoria y dedicación a las fiestas. Además, se anunció que el compositor Rafael Mullor Grau dirigirá este año el tradicional Himne de Festes, tras ser distinguido con la Batuta d'Or.

El Día del Senyal reúne a las diez filaes y abre oficialmente el calendario festero de Xixona. / INFORMACIÓN

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha animado, tanto a los vecinos y vecinas de Xixona como a quienes visitan el municipio durante estas semanas, a disfrutar de unas celebraciones «que representan la esencia de nuestro pueblo y muestran al mundo nuestras tradiciones, nuestra hospitalidad y la riqueza de nuestro patrimonio».

Por su parte, el presidente de la Federació ha reconocido que «el Día del Senyal es el momento en el que las fiestas vuelven a tomar las calles después de muchos meses de trabajo» y los festeros tienen la oportunidad de reencontrarse y empezar a vivir el ambiente que desembocará en la trilogía de agosto.

Tras esta jornada, Xixona afrontará varias semanas de intensa actividad con los tradicionales Soparets, conciertos y actos previos antes de celebrar sus fiestas de Moros y Cristianos.