Xixona reunirá a figuras internacionales de la trompeta en cinco conciertos gratuitos del 2 al 6 de agosto

Xixona volverá a convertirse este verano en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la trompeta con la celebración de la VIII edición del Festival Internacional de Trompeta «Ciutat de Xixona». Del 1 al 6 de agosto, el municipio reunirá a estudiantes, profesores y profesionales llegados de España, Europa, Asia e Hispanoamérica en un encuentro consolidado como una de las citas de referencia del panorama trompetístico mundial.

El principal atractivo de esta edición será la presencia del estadounidense Jason Bergman, profesor de la Universidad de Indiana y una de las figuras más reconocidas de la enseñanza de la trompeta a nivel internacional. Compartirá el claustro con destacados intérpretes y docentes como José María Ortí Soriano, Manuel Blanco, José Antonio García Sevilla, José Manuel Escobar Belmonte, Edgar Zaragoza y la pianista Carla Gómez.

La concejala de Cultura, Ainhoa López, ha destacado que el festival «se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales de Xixona» y ha subrayado que contribuye a proyectar el nombre del municipio «a todos los niveles», al tiempo que genera un importante retorno cultural, turístico y económico para la localidad.

Por su parte, el director del festival, Edgar Zaragoza, ha señalado que esta edición volverá a reunir «a algunos de los mejores profesores y trompetistas del panorama internacional», ofreciendo una experiencia artística y formativa de primer nivel. Además, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento desde la primera edición. «Sin su implicación y la de las empresas y entidades colaboradoras, este proyecto no sería posible», ha afirmado.

La programación artística incluirá cinco conciertos gratuitos abiertos al público. El festival arrancará el domingo 2 de agosto, a las 21.00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con Lux in Ecclesia, un espectáculo que fusiona trompeta, voz y órgano con las interpretaciones de la soprano Andrea Torrado, el trompetista Edgar Zaragoza y el organista Adrián Regueiro.

A partir del lunes, el Auditori Parc Barranc de la Font acogerá el resto de actuaciones. El día 3 será el turno de American Dreams, protagonizado por Jason Bergman y los profesores del festival; el martes llegará La trompeta sin límites, con Simant Duo; el miércoles se celebrará La grandeza de los metales, junto a Manuel Blanco y la Valencia Brass Band, concierto que incluirá además la entrega de premios del VI Concurso Internacional de Trompeta José María Ortí Soriano; y el jueves el festival se despedirá con un concierto de clausura protagonizado por la Agrupación Artístico Musical El Trabajo de Xixona y el trompetista Raúl García «Xocolate». Todos los conciertos serán gratuitos hasta completar el aforo.