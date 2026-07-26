Fiestas
La Fireta de Sant Jaume recupera en El Campello la tradicional bajada de carros y caballos hasta el mar
El recorrido desde la plaza de la Iglesia hasta la playa de Carrer la Mar pone fin a un fin de semana con música en valenciano, artesanía y juegos tradicionales
La tradicional Fireta de Sant Jaume de El Campello ha cerrado este domingo sus actividades con uno de sus actos más representativos: el recorrido de carros, caballos y yeguas desde la plaza de la Iglesia hasta la playa de Carrer la Mar.
La comitiva ha rememorado la antigua costumbre de bajar el ganado hasta la costa para que los animales pudieran refrescarse en el Mediterráneo durante los días más calurosos del verano. Con el paso del tiempo, aquella práctica cotidiana terminó convirtiéndose en una celebración popular que continúa formando parte de las tradiciones del municipio.
Una tradición convertida en fiesta popular
La programación de la Fireta de Sant Jaume se ha desarrollado durante todo el fin de semana con propuestas dirigidas a diferentes públicos. Entre ellas han destacado las actividades infantiles, los almuerzos populares, los encuentros familiares y la música valenciana.
El programa también ha incluido conciertos de rock en valenciano, talleres de artesanía y juegos tradicionales, con el objetivo de mantener vivas las costumbres vinculadas a esta celebración y acercarlas a las nuevas generaciones.
En la organización y el desarrollo de los actos han participado activamente la Colla Larraix y la Asociación del Caballo, dos colectivos que han vuelto a desempeñar un papel destacado en la conmemoración de esta tradición campellera.
La llegada de los carros y los equinos a Carrer la Mar ha servido así como cierre de una nueva edición de la Fireta de Sant Jaume, una celebración que combina historia, cultura popular, música y convivencia vecinal en El Campello.
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