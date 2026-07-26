Corredor verde
¿Dónde va a ir la pasarela peatonal de El Campello que unirá Carrer la Mar y Muchavista? Enigma resuelto
La infraestructura irá en paralelo a la carretera, pero no pegada a ella
El Consell impulsa el corredor del río Montnegre que contempla la creación de una vía verde de 20 kilómetros de longitud que mejorará la movilidad sostenible en la zona y actuará al mismo tiempo como infraestructura antirriadas.
La Generalitat ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la información del proyecto, una actuación de recuperación ambiental y paisajística por el cauce del río a su paso por seis municipios: Tibi, Xixona, Mutxamel, El Campello, Alicante y Sant Joan d'Alacant.
De este modo, está desgranado el proyecto, que incluye la pasarela peatonal en El Campello que unirá los paseos marítimos de Carrer la Mar y Muchavista, una vieja reivindicación.
El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, en su visita al municipio el pasado mayo, anunció que sería una estructura de madera de 30 metros de luz, cimentada con gaviones y pilotes.
Asimismo, que iría por encima del río Seco y en paralelo a la carretera, situada un metro por encima de esta por dos motivos básicos: la finalidad paisajística y por criterios de resiliencia, esto es, para resistir posibles riadas y que se pueda salvar.
¿Y dónde va a ir exactamente la pasarela? Según los planos, sí que va en paralelo, pero no pegada a la carretera, sino varias decenas de metros más adentro, en la desembocadura.
Fuentes del Comisionado para la Recuperación explican que en la presentación del proyecto ya se explicó que iba separada de la carretera y añaden que, aunque en la infografía se ven juntas, es "para que se apreciara que la pasarela estaba un metro por encima -por criterios de resiliencia y paisajísticos-, pero están separadas".
No obstante, fuentes municipales aseguran que en un primer momento se les comunicó que la estructura iría junto a la avenida de Jaime I el Conquistador. La zona de actuación está incluida en el dominio público marítimo-terrestre y se necesita el permiso de Costas.
Presupuesto
El proyecto de ejecución del corredor verde del Montnegre es de 15 millones de euros y el Comisionado ha previsto repartirlo en cuatro anualidades. De este modo, en 2026 son 350.000 euros, en 2027 se contempla el grueso con 8,6 millones, seguido en 2028 de 3,2 millones y en 2029 serán 2,8 millones.
En la memoria del proyecto consta que en la desembocadura se interrumpe el paseo marítimo de Carrer la Mar desde el norte y la playa de Muchavista desde el sur.
A lo largo del tiempo se han generado "diversos senderos y caminos de fortuna" para sortear el cauce, "provocando la degradación del entorno, concentrando todo el tránsito peatonal, no motorizado y motorizado sobre el puente de la avenida de Jaime I el Conquistador, que es insuficiente para la demanda que recibe actualmente".
Senderos y ciclovía
El corredor verde, que contará con senderos y una ciclovía que lo recorrerá, será el primero de la provincia de Alicante en disponer de zonas de laminación, de forma que contribuirá a reforzar la resiliencia del territorio ante futuros fenómenos meteorológicos adversos.
Así, en una primera fase se destinarán 2,8 millones al desbroce y trituración de cañaverales y vegetación intrusiva y 2,6 millones al cubrimiento, mantenimiento y retirada de coberturas opacas lo que permitirá eliminar estas especies invasoras.
Una vez quede limpio el cauce, se invertirán 3,1 millones de euros en la restauración de la cubierta vegetal con especies autóctonas de bosque de ribera que están adaptadas al terreno y facilitan la infiltración de agua en caso de producirse un aumento del caudal.
Asimismo, la actuación contempla 1,1 millones para el reperfilado de terraplenes, estabilización de taludes y distribución de restos de triturado para igualar superficies irregulares de terreno.
Incendios y seguridad
La gestión de residuos (392.000 euros), la prevención de incendios forestales (501.000 euros) y el control de la seguridad y salud (564.000 euros) y dos millones de euros para la construcción de la pasarela peatonal sobre la desembocadura del río conforman otras partidas del proyecto.
En la actualidad, en los cañaverales del Montnegre se estima la presencia de caña invasora (Arundo donax) en el 60 % de la superficie. En estos terrenos se procederá a la extracción de rizoma en las orillas y a la instalación de coberturas opacas. Asimismo, también se llevará a cabo el desbroce selectivo de la vegetación, el clareo y la poda. El objetivo es recuperar la sección hidráulica efectiva del lecho fluvial.
También se realizarán tratamientos silvícolas orientados a la mejora del estado fitosanitario en árboles propios de los hábitats de ribera y forestales que ejercen un papel importante como refugio y posadero de aves y otras especies de fauna.
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