Memoria
El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida
Una publicación recoge la destrucción del templo neoclásico y del archivo parroquial hace 90 años con el inicio de la contienda
El 18 de julio de 1936 un golpe de Estado dio lugar a la Guerra Civil española. Se cumple el 90 aniversario del alzamiento militar y del inicio de la sangrienta batalla que dejó cientos de miles de muertos, acabó con la victoria franquista y dio paso a décadas de dictadura.
Y, como en toda contienda, el patrimonio no se libró de la destrucción. Pero ¿sabemos qué se perdió en San Vicente del Raspeig? El doctor en Economía Francisco Canals recopila uno de los principales elementos que solo quedan ya en imágenes y en el recuerdo en una publicación editada por el Cercle d’Estudis Sequet Però Sanet dentro de sus Cuadernos de la Memoria.
El manual se titula "La destrucción de la memoria en San Vicent del Raspeig. Edificios y espacios emblemáticos del municipio desaparecidos. Destruidos de forma deliberada".
Se trata de la iglesia parroquial de Sant Vicent Ferrer y la casa Abadía, conocida como la casa del cura. El único patrimonio artístico cultural con el que contaba el municipio.
Incendio
Canals recoge que como consecuencia de una serie de actos vandálicos, incluido un incendio, en el inicio de la Guerra Civil el templo sufrió el hundimiento total de la cúpula y la destrucción de cornisas, púlpitos, drieras y altares.
También desapareció la llamada cruz de Jorge Juan, que según recogió el cronista alicantino Francisco Figueras Pacheco fue un regalo del marino. Atribuida a Benvenuto Cellini y del siglo XVI, era un crucifijo de oro cincelado, con tres esmeraldas en cada extremo engastadas en oro y con esmaltes traslúcidos. No se sabe nada de ella en la actualidad.
Los libros bautismales, de matrimonio o de fallecimientos que había guardados desde mediados del siglo XVIII fueron otros de los elementos de valor destruidos. Sin ellos, lamenta el autor, "nos quedamos sin saber muchos datos e información sobre cómo vivían, sobrevivían o morían los habitantes en esa época y posteriores".
Neoclásica
Lo que el Cercle de Estudis considera "el mayor atentado cultural en la historia del municipio" incluye la destrucción de la imagen del santo que existía en la iglesia parroquial neoclásica desde principios del siglo XIX.
Canals se pregunta en la publicación quiénes serían los responsables de este ataque al patrimonio. La atribución, señala, no estaría clara, pero en lo referente a la casa del cura sí que señala a las autoridades de la época su destrucción.
El cuaderno, el número 28 de la asociación cultural que investiga, organiza y divulga actividades sobre el municipio, incluye otros destrozos del patrimonio, pero ya en la democracia. Es el caso de la plaza de España, del antiguo Ayuntamiento o de la Villa Margarita.
El refugio antiaéreo, sin valor
De la Guerra Civil queda en San Vicente un refugio antiaéreo en el que se podían esconder unas 3.000 personas. Construido en 1937 para proteger a la población civil de los bombardeos, contaba con accesos desde la Plaza Lillo Cánovas, la calle Alfonso XIII, la calle Doctor Alós y el antiguo Ayuntamiento, entre otros.
Según el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de San Vicente, está formado por dos galerías que conforman una cruz subterránea. Precisa de unas obras para impulsar este espacio e integrarlo en la oferta cultura y turística del municipio, pero el gobierno local del PP y Vox lo tiene aparcado.
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