El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida

El 18 de julio de 1936 un golpe de Estado dio lugar a la Guerra Civil española. Se cumple el 90 aniversario del alzamiento militar y del inicio de la sangrienta batalla que dejó cientos de miles de muertos, acabó con la victoria franquista y dio paso a décadas de dictadura.

Y, como en toda contienda, el patrimonio no se libró de la destrucción. Pero ¿sabemos qué se perdió en San Vicente del Raspeig? El doctor en Economía Francisco Canals recopila uno de los principales elementos que solo quedan ya en imágenes y en el recuerdo en una publicación editada por el Cercle d’Estudis Sequet Però Sanet dentro de sus Cuadernos de la Memoria.

El manual se titula "La destrucción de la memoria en San Vicent del Raspeig. Edificios y espacios emblemáticos del municipio desaparecidos. Destruidos de forma deliberada".

La caasa Abadía o casa del cura, en los años veinte del siglo pasado / Cercle d'Estudis Sequet però Sanet

Se trata de la iglesia parroquial de Sant Vicent Ferrer y la casa Abadía, conocida como la casa del cura. El único patrimonio artístico cultural con el que contaba el municipio.

Incendio

Canals recoge que como consecuencia de una serie de actos vandálicos, incluido un incendio, en el inicio de la Guerra Civil el templo sufrió el hundimiento total de la cúpula y la destrucción de cornisas, púlpitos, drieras y altares.

También desapareció la llamada cruz de Jorge Juan, que según recogió el cronista alicantino Francisco Figueras Pacheco fue un regalo del marino. Atribuida a Benvenuto Cellini y del siglo XVI, era un crucifijo de oro cincelado, con tres esmeraldas en cada extremo engastadas en oro y con esmaltes traslúcidos. No se sabe nada de ella en la actualidad.

Boceto de la cruz de Jorge Juan desaparecida / Cercle d'Estudis Sequet però Sanet

Los libros bautismales, de matrimonio o de fallecimientos que había guardados desde mediados del siglo XVIII fueron otros de los elementos de valor destruidos. Sin ellos, lamenta el autor, "nos quedamos sin saber muchos datos e información sobre cómo vivían, sobrevivían o morían los habitantes en esa época y posteriores".

Neoclásica

Lo que el Cercle de Estudis considera "el mayor atentado cultural en la historia del municipio" incluye la destrucción de la imagen del santo que existía en la iglesia parroquial neoclásica desde principios del siglo XIX.

La imagen del santo / Cercle d'Estudis Sequet però Sanet

Canals se pregunta en la publicación quiénes serían los responsables de este ataque al patrimonio. La atribución, señala, no estaría clara, pero en lo referente a la casa del cura sí que señala a las autoridades de la época su destrucción.

Cuaderno número 28 / INFORMACIÓN

El cuaderno, el número 28 de la asociación cultural que investiga, organiza y divulga actividades sobre el municipio, incluye otros destrozos del patrimonio, pero ya en la democracia. Es el caso de la plaza de España, del antiguo Ayuntamiento o de la Villa Margarita.