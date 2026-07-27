El cura de Xixona no ha lugar a malos entendidos: "Apropiarse de la colecta de una misa es improcedente"

Hay cosas que están claras como el agua, pero a veces hay a quién le hace falta que se lo recuerden. Es lo que ha hecho el cura de Xixona Miguel Ángel Schiller Villalta, a cuenta de las colectas de la misa y a quién le corresponde el dinero recogido.

El cura ha publicado una reflexión titulada "el verdadero sentido de las ofrendas en la Santa Misa", en la que no señala específicamente a nadie, pero no ha lugar a dudas: es la autoridad eclesiástica competente quien administra los bienes recogidos en la liturgia.

En el escrito, incide en que desde una perspectiva litúrgica, teológica y de "sentido común eclesial", la pretensión de apropiarse de la colecta de una misa "por el simple hecho de ser el custodio, encargado o titular del lugar donde esta se ha celebrado es totalmente improcedente y contraria a la naturaleza de la Eucaristía".

Así, Schiller puntualiza que el destino de la colecta es del pueblo de Dios, no del espacio: "La colecta no es un alquiler por el uso del espacio, ni una tarifa de mantenimiento, ni una propina para el conserje, sacristán o encargado del recinto".

Subraya que se trata de una ofrenda sagrada, los fieles que depositan su dinero en la colecta "no están pagando una entrada ni abonando un servicio de mantenimiento. Están entregando libremente su limosna a Dios" para dos fines exclusivos: el sostenimiento de los pobres y el sostenimiento de la Iglesia/misión pastoral, según lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico y la normativa diocesana.

Apoderarse del dinero

Por ello, incide, si alguien se apodera de ese dinero para fines personales o para resarcirse por cuidar el recinto, "estaría cambiando unilateralmente la intención de los donantes y despojando a la colecta de su sentido sacrificial y caritativo" y cree que cabría incluso preguntarse "¿es constitutivo de delito?".

El párroco resalta que cuidar un lugar sagrado o un espacio de culto es una labor "meritoria y necesaria", pero no por ello "otorga derechos de propiedad sobre los actos litúrgicos que allí tienen lugar ni sobre los frutos económicos de los mismos".

El objetivo de la colecta en misa / INFORMACIÓN

Según el Derecho Canónico y administración, los bienes recogidos en la liturgia deben ser administrados por la autoridad eclesiástica competente (el párroco, el rector del templo o la institución organizadora) para los fines pastorales preestablecidos.

Y, a continuación, da pistas de por qué reflexiona en público sobre esta cuestión: "Si el cuidado del lugar genera gastos reales (limpieza, luz, apertura, conservación), estos deben gestionarse y presupuestarse por las vías administrativas ordinarias (a través de una asignación, un acuerdo previo o una solicitud de gastos a la parroquia/diócesis), nunca mediante la retención directa de la colecta".

Confusión y escándalo

Schiller sostiene que pretender quedarse con la colecta revela una visión "utilitaria y privatizada" de la misa, ya que la liturgia es siempre un acto de la Iglesia entera, "no una actividad privada o comercial". De hecho, considera que actuar de esa manera genera "confusión y escándalo" entre los fieles, "socavando la transparencia y la confianza en la gestión de las limosnas del culto".

Como conclusión, destaca que quien cuida un recinto merece el debido reconocimiento y, si corresponde, la compensación o presupuesto acordado para el mantenimiento de la instalación. Sin embargo, la colecta es "sagrada en su destino y pertenece a los fines para los que los fieles la entregaron", que son la caridad y la vida de la Iglesia. "Confundir la custodia de un edificio con el derecho a apropiarse de las ofrendas del altar es un error grave, tanto en el plano ético como en el litúrgico", culmina.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, nombró el pasado año a Schiller nuevo párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Xixona y administrador parroquial de Santa Ana, de La Torre de les Maçanes.

Procesión de los santos

El sacerdote ha tenido una gran acogida en el pueblo por su talante dialogante y durante estos meses se ha involucrado y reunido con las fuerzas vivas del pueblo. De hecho ha conseguido desbloquear el desaguisado de su predecesor, Salvador Valls, quién se enrocó y anunció en agosto de 2024, a pocos días del inicio de las fiestas de los Moros y Cristianos, que los santos no saldrían en procesión si no era en lunes, argumentando que "durante más de 150 años, su lugar ha sido al final de la Fiesta".

Schiller dejó en manos de la Federación de Fiestas la decisión del día y la hora de celebración del acto religioso, pese a que por el Derecho Canónico y los acuerdos Iglesia-Estado sea a la autoridad eclesiástica a quien le corresponde. De este modo, tras dos años en blanco, Sant Bartomeu y Sant Sebastià volverán a salir en la procesión de las fiestas de Xixona, que se celebrará el jueves 20 de agosto.