La promoción de la música clásica de El Campello, en una tesis doctoral en México

La Universidad de Guanajuato de México será testigo en unos meses de la lectura y defensa de una tesis doctoral basada en la defensa, promoción y divulgación de la música clásica en el mundo. Su autora y defensora será Janet Preciado, que completa el contenido de su trabajo con viajes a varios puntos de América y Europa que destacan en ese terreno.

Una doctora en Historia de esa universidad indicó a Janet Preciado que "un municipio de poco más de 30.000 habitantes llamado El Campello, sito en el este de España", contaba entre su programación anual con una buena dosis de conciertos de música clásica y que además había una entidad que basa su existencia y su razón de ser precisamente en la música, explican fuentes municipales.

Se trata de la Asociación para el fomento de la música clásica (AFOMUC), que preside Raúl Juan Lledó. La doctoranda no se lo pensó dos veces y planteó a su familia pasar unos días en España para profundizar en su tesis con visitas de trabajo a El Campello, Granada y Sevilla.

Reuniones

Han sido cinco los días que Janet Preciado ha pasado en un hotel del municipio. Mientras la familia disfrutaba de la playa, ella se entrevistó con la concejala de Cultura, Dorian Gomis; con Raúl Juan Lledó; con la técnica y programadora cultural del Ayuntamiento, Miriam Gilabert, y parte del público asistente a la semana dedicada a Manuel de Falla organizada por Afomuc.

Reunión en El Campello / INFORMACIÓN

"Me ha sorprendido El Campello, tanto por la amabilidad de su gente como por sus playas y, sobre todo, su rica vida cultural. Es un municipio muy caminable, en el que nos hemos sentido muy seguros, y sorprendidos de que haya luz natural hasta casi las diez de la noche", señala la autora de la tesis, que se va "con experiencia que quizás se pueda implantar en México".

El Campello cuenta con la llamada "La tenda el Pi" en el número 1 del Carrer del Convent, un local para ayudar a todos esos artistas miembros de AFOMUC, pianistas, violinistas, percusionistas y otros virtuosos de las notas y los acordes.