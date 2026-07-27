El PP tumba de un plumazo los recursos del PSOE sobre la polémica parcela de VPP en Sant Joan

El gobierno local del PP de Sant Joan d’Alacant se ha quedado solo en la gestión de las viviendas protegidas de Nou Nazareth. Todos los grupos de la oposición han rechazado la actuación municipal después de que el alcalde, Santiago Román, decidiera mantener la venta de la parcela pública a Promored Velilla I, sancionada por una infracción muy grave relacionada con la comercialización anticipada de la promoción.

El PP ha tumbado los dos recursos que presentó el PSOE, el primero frente al acuerdo de la junta de gobierno de adjudicar a la mercantil el solar para la construcción de viviendas protegidas a cambio de 4,8 millones de euros y el segundo tras el decreto del primer edil de levantar la suspensión a Promored. Aunque la oposición era mayoría en la comisión, la decisión no es vinculante porque la competencia es de la junta de gobierno.

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, la promotora se vio envuelta en la polémica al comercializar VPP sin tener la calificación provisional ni la autorización para recibir dinero a cuenta. De hecho, llegó a solicitar a las personas interesadas y posibles compradoras un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva.

El Ayuntamiento sacó a subasta el pasado octubre la parcela de propiedad municipal en Nou Nazareth destinada exclusivamente a la construcción de 130 VPP y locales comerciales. La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar el solar a la madrileña Promored Velilla. La mercantil hizo un primer pago del 35 %, pero faltaba por abonar al Ayuntamiento el 65% restante y en ese intervalo es cuando se destapó la presunta comercialización irregular.

Multa

La dirección territorial de Vivienda en la provincia de Alicante abrió expediente sancionador a la empresa adjudicataria tras comprobar indicios de infracción muy grave y le impuso una multa de 8.000 euros.

En su momento, el alcalde explicó que el Consistorio no podía sancionar ni revocar el contrato, "pero sí desistir" porque la parcela todavía estaba a nombre del Ayuntamiento, aunque finalmente se ha seguido adelante.

El PSOE reprocha que el PP cierra el expediente "sin aclarar las irregularidades detectadas"

El alcalde no ha querido entrar en los motivos del rechazo a los recursos del PSOE y se ha limitado a afirmar que los socialistas "aún no han dado ninguna explicación" de por qué en 2022 "querían regalar" la parcela al Gobierno del Botànic y, una vez más, recalca que la gestión del PP ha supuesto casi cinco millones de euros para las arcas municipales, de los cuales ya ha licitado 500.000 en asfaltado y va a licitar otros tantos en reparación de aceras y alumbrado público.

"El PSOE ahora quiere aparentar que se preocupa por un barrio que cuando gestionó Urbanismo lo tenía olvidado y no se preocupó ni un ápice por todas aquellas personas que querían acceder a sus viviendas ya acabadas y sin poder hacerlo", destaca el regidor, que añade que con el PP "desatascamos ese y muchos más problemas que sufrían nuestros nuevos vecinos".

¿Es la adecuada?

El PSOE reprocha que el Ejecutivo local "pretende dar por resuelto el caso" con la multa impuesta por la Generalitat, sin aclarar qué investigación ha realizado el propio Ayuntamiento ni valorar si la empresa "continúa siendo la adjudicataria adecuada" para recibir suelo municipal destinado a vivienda protegida.

Además, deja claro que Román "no sabe gestionar y por eso es capaz de todo, hasta de confiar en una empresa que ha engañado a todo el municipio, para disponer del dinero que no ha sabido gestionar en este último año de mandato".

La portavoz socialista, Esther Donate, incide en que cuando toda la oposición coincide en que esta gestión "se ha hecho mal", un gobierno en minoría "debería parar, escuchar y ofrecer explicaciones", por lo que afea al alcalde que "ha preferido seguir adelante en solitario. De hecho, no ha contestado a ninguna de las preguntas hechas durante todos estos meses".

Para el PSOE, el pago de la multa no eximía al Ayuntamiento de analizar las consecuencias de lo ocurrido sobre su propio procedimiento. La Generalitat, añade, era competente para sancionar la comercialización irregular, pero correspondía al gobierno municipal "decidir si esa conducta era compatible" con la entrega de una parcela pública a la misma empresa.

Vox carga contra "opacidad y graves deficiencias" del PP en la gestión

"El PP confunde pagar una sanción con borrar lo sucedido. La pregunta sigue siendo la misma: ¿puede una empresa captar clientes, cobrar reservas sin autorización, ser sancionada por una infracción muy grave y conservar la adjudicación como si nada hubiera pasado?", plantea Donate.

Desde que comenzó el caso, el grupo municipal socialista ha reclamado una comisión de investigación, un pleno extraordinario, acceso a la documentación y garantías para las familias. También presentó dos recursos, lo que ha tumbado el PP, para impedir que las irregularidades quedaran sin consecuencias y para que el futuro de la parcela pudiera debatirse por el conjunto de la corporación.

Vox, por su parte, ha cargado contra la "falta de transparencia y las graves deficiencias" del PP en la gestión y adjudicación de la parcela municipal destinada a la construcción de viviendas de protección pública en el sector de Nou Nazareth.

Sin transparencia

Durante la comisión extraordinaria monográfica celebrada para abordar la resolución del recurso extraordinario de revisión, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha recriminado al ejecutivo local que un asunto de tal calado presupuestario y social "se liquide en una mera comisión de dar cuenta sin pasar por el pleno municipal, privando a los vecinos del debate público y transparente que merece la enajenación del patrimonio local".

El partido ultra critica que los pliegos redactados por el consistorio no contemplasen ninguna preferencia o prioridad de acceso para los vecinos empadronados en Sant Joan, "permitiendo incluso que se difundiesen informaciones" sobre la comercialización de estas viviendas protegidas como posibles segundas residencias por parte de la empresa adjudicataria.

Compromís sostiene que hay "muchas dudas y ninguna garantía" en el proceso

Ante "la gravedad" de los hechos, Vox reclamaba la redacción de un nuevo pliego de condiciones, la paralización de la firma hasta verificar los requisitos y unos presupuestos "rigurosos y no condicionados", pero todas sus reivindicaciones han quedado en papel mojado.

Por último, Compromís constata las "profundas dudas" que el proceso de venta de la parcela de Nou Nazareth ha ido provocando en todas sus fases. "Siempre se nos ha presentado esta operación como rentable para el pueblo y todo parece indicar que el único beneficio será el de haber obtenido unos 4,8 millones por la venta de patrimonio municipal al sector privado para este ejercicio, y sin garantías de sí en futuros ejercicios económicos volveremos a tener posibilidades de inversión", afirma el portavoz, Joan Ramon Gomis.

En clave electoral

La cantidad que se obtendrá por la venta de la parcela se destinará a inversiones en diferentes calles y jardines de Sant Joan "justo unos meses antes" de las próximas elecciones municipales del 2027. "El Ayuntamiento lleva años sin actualizar los presupuestos y vamos a vender la principal y más grande parcela de que se dispone el patrimonio público con la clara finalidad de preparar unos últimos meses de mandato con inversiones claramente populistas y electoralistas", señala Gomis.

Compromís recuerda que ha venido exigiendo información sobre el expediente, "pero nos estamos encontrando que ha habido dudas sobre si existían dos listas y no tenemos demasiado claro cuál será el precio futuro de las viviendas cuando se ponen a la venta", al tiempo que no hay "ninguna garantía en el proceso" para la adjudicación de la parcela.