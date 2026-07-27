Vandalismo en El Campello: las nuevas papeleras del paseo marítimo de Muchavista no duran ni cuatro días

Apenas cuatro días. Es lo que ha durado intacta una de las nuevas papeleras instaladas en el paseo marítimo de la playa Muchavista de El Campello. El departamento de Playas e Infraestructuras Turísticas comenzó el pasado lunes a renovar todas las papeleras de ese paseo, sustituyendo las antiguas, ya muy desgastadas y oxidadas, por nuevos elementos de mayor capacidad más resistentes, modernos y funcionales.

Pero el viernes una de esas papeleras amaneció destrozada a golpes. "Se nota que hubo ensañamiento, y no sabemos si lo hicieron con mazas, a golpe de patadas o con la fuerza de un martillo, pero el caso es que la vandalizaron", señala el edil Rafa Galvañ.

"Así no es posible mejorar como queremos la inmensa mayoría de los residentes en el municipio", remarca Galvañ, que añade que "no es comprensible la actitud de cierta gente con el mobiliario urbano gente. Destrozar la propiedad pública afecta a todos".

Una papelera antigua y una nueva / INFORMACIÓN

El mismo viernes se dio la orden de reponer esa papelera y seguir los trabajos por todo el paseo, para continuar posteriormente con la renovación de estos elementos en el paseo marítimo de Carrer la Mar.