Vox de El Campello se abona al cambio climático y pide nebulizadores para combatir el calor

El cambio climático no solo está haciendo que el verano cada vez empiece antes y se prolongue más, sino que los meses centrales sean más bochornosos. Alicante lleva ya cinco episodios de altas temperaturas en dos meses -tres de ellas denominadas oficialmente olas de calor-, y va a encadenar otro esta misma semana.

Los fenómenos extremos de calor son cada vez más frecuentes por el cambio climático, pero si hay un partido político que reniega es Vox, que defiende como un mantra que en verano siempre ha habido altas temperaturas.

Pus bien, en El Campello el grupo municipal del partido ultra lleva al pleno de esta semana una moción consistente en la instalación de nebulizadores en las principales calles comerciales y de tránsito de vecinos, así como en los principales parques infantiles, "para con ello combatir los calurosos y cada vez más largos veranos que tenemos".

Fuentes

Con esta iniciativa, unida a la existente por parte de Aguas de Alicante de dotar al pueblo de fuentes portátiles, como las ya existentes en Alicante, San Vicente del Raspeig o San Joan d'Alacant, Vox apuesta por fomentar la actividad de los comercios "y el disfrute de nuestros vecinos y turistas, especialmente de nuestros mayores y niños".

Estos nebulizadores, recuerda, ya están en funcionamiento en otras poblaciones como Puertollano, Madrid, Bilbao o Zaragoza "y con una racionalización en su uso, como el funcionamiento en las horas de más calor o pulsadores para que funcionen bajo demanda, la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos mejorará sustancialmente y seremos un referente para otras poblaciones vecinas".

Además, Vox señala que su coste podrá ser sufragado con las partidas para inversiones ya aprobadas y existentes en el Campello. "Deseamos que pronto se instalen y que pasemos un verano lo más llevadero posible", indica la formación ultra en un comunicado, en el que añade que intenta seguir en su línea de hacer una oposición" constructiva y lograr la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, que es nuestro principal objetivo".

Refugios climáticos

Esta moción se une a la que presentará Esquerra Unida-Unides Podem para la creación de una red de refugios climáticos y medidas contra el calor extremo en el municipio. Entre las medidas de la formación un proyecto de reforestación urbana, la climatización de parques infantiles e instalar fuentes de agua potable en el municipio.

Así quedará la zona de nebulizadores y sombra en el paseo marítimo de Muchavista. / INFORMACIÓN

Precisamente, el Ayuntamiento de El Campello está realizando desde junio obras en el paseo marítimo de Muchavista para crear una nueva zona de sombra y confort climático pensada para ayudar a vecinos y turistas a soportar las altas temperaturas de futuros veranos.

Ubicada junto a la Oficina de Turismo, en la avenida Jaume I el Conqueridor, a actuación contempla la instalación de una cubierta con vegetación, una pérgola con zonas de sombra y un sistema de nebulizadores que permitirá refrescar el ambiente y crear un pequeño microclima en uno de los puntos más transitados del paseo marítimo.