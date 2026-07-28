El Campello impone cuatro multas a una empresa de desatascos por vertidos en la red de saneamiento: estuvo 15 minutos tirando

El Ayuntamiento de El Campello ha anunciado que ha enviado a la Guardia Civil el expediente contra la empresa de desatascos "captada cuando vertía en la red de saneamiento", a la que además ha impuesto cuatro multas.

En un comunicado, afirma que las cámaras de videovigilancia cogieron dos vertidos ilegales de camiones-cuba, producidos los días 23 y 26 de junio. El Ayuntamiento ha culminado ya el proceso administrativo sobre los sucesos y ha trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) "toda la documentación recopilada, que incluye imágenes, informes técnicos que confirman que tras esos abundantes vertidos se registraba en algunos casos el colapso de las canalizaciones, y el líquido acababa desbordado en las vías públicas y hasta en el mar".

Aunque hace tres semanas informó de que la Policía Local de El Campello había identificado a la empresa causante de los vertidos de aguas sucias en la playa de L’Almadrava, ahora solo se centra en que vertía en la red de saneamiento

El informe incluye la denuncia de los vertidos, la contestación del negociado de Servicios Públicos donde se solicita a la Policía la apertura de expediente sancionador por infracción a la ordenanza de convivencia ciudadana por vertido en la red de alcantarillado, fotografías de los hechos, boletín por infracción de la ordenanza de convivencia ciudadana por vertido en la red de alcantarillado, boletines por infracciones de la ordenanza de circulación y circulación y un informe de los técnicos de la empresa Serveo -encargada del mantenimiento de la red de saneamiento- respecto a los vertidos en la red de El Campello.

Ocho y siete minutos

El informe policial detalla la presencia del camión cuba en la vía pública, el 26 de junio, mal estacionado y "obstaculizando gravemente el tráfico", mientras se observa que un operario del camión "introduce una manguera de grandes dimensiones en la trapa del alcantarillado del servicio público, y permanece embocada en ella, realizando un vertido durante más de 8 minutos", añade el comunicado.

Ante la "gravedad" de los hechos, la Policía Local procedió a inspeccionar otras fechas y lugares, encontrando imágenes del mismo camión realizando idéntico vertido ilegal el 23 de junio, esta vez durante 7 minutos.

Inmediatamente, se abrió un expediente sancionador, que ha finalizado con la imposición de cuatro multas por diferentes infracciones, que ya tramita SUMA, el organismo encargado de los tributos y el cobro de sanciones en El Campello.

El 29 de junio, la Policía Local se reunió con el responsable del Seprona, a quien se informó de los hechos. El organismo de la Guardia Civil solicitó más información, imágenes y el expediente administrativo definitivo, documentación que ya obra en su poder.

Multas tramitadas

El Ayuntamiento de El Campello ha aplicado diversos artículos de la ordenanza municipal de vertidos a la red de alcantarillado, que califica los hechos como graves y muy graves, por reiteración, lo que justifica las multas tramitadas ya.

Ahora, el Ayuntamiento revisa las grabaciones de todas sus cámaras de videovigilancia, centrándose especialmente en fechas en las que se han producido roturas o colapsos de canalizaciones de fecales por todo el término municipal.

Vertido de fecales en la playa de l'Almadrava el pasado junio / INFORMACIÓN

"También estamos a la espera de los informes requeridos de forma oficial a la organización Ecologistas en Acción, que este año ha vuelto a señalar y dañar la imagen de El Campello con una de sus banderas negras a la playa de L'Almadrava por vertido de fecales, afirmando que todo ello es producto del urbanismo en la zona", señala el concejal de Servicios Públicos y Policía Local, Rafa Galvañ.

En concreto, el Ayuntamiento conminó al grupo ecologista, a principio del mes de julio, para que le hiciera llegar qué días y a qué horas recogió muestras de agua, identificación del personal científico y laboratorio o laboratorios que hicieron ese trabajo, y relación y contenido de los informes técnicos que lo avalen".

EU-Podem asegura que no hay "ni vídeos, ni denuncias, ni pruebas" del vertido en la playa de l'Almadrava

El también concejal de Playas e Infraestructura Turística envió un requerimiento a la organización para que aportara "con carácter fehaciente e inmediato" esa documentación, que le llevó a "señalar" a la playa L’Almadrava como punto negro de la costa española, anunciando públicamente además que le concedía una bandera negra por lo que considera una "destrucción" del ecosistema costero.

Bandera negra

"Ha pasado casi un mes, y tenemos la callada por respuesta. Aquel informe y reparto de banderas sirvió a dos partidos políticos de El Campello, concretamente Esquerra Unida y Unides Podem, a organizar su tradicional “pantomima” de bienvenida a la temporada turística alta, convocando a los ciudadanos a un ridículo acto de izada de la bandera negra. Afortunadamente, fracasaron en su protesta, que de otra forma hubiera supuesto un daño irreparable a un municipio que basa su economía en la actividad Turística", concluye el edil.

Horas antes, EU-Podem ha enviado otro comunicado en el que incide que "ha destapado el engaño" del equipo de gobierno del PP en relación con los vertidos fecales en la playa de L’Almadrava.

Un informe firmado por la Policía Local y un reciente decreto de Alcaldía "confirman formalmente que no existen imágenes de videovigilancia, informes policiales ni denuncias ante el Seprona o la Guardia Civil" sobre estos hechos. Esta resolución oficial "desmonta de forma tajante" las declaraciones del concejal de Seguridad y Playas, quien aseguró públicamente haber pillado "infraganti" a la empresa responsable del vertido.

Frente a aquel anuncio, la formación de izquierdas ya exigió explicaciones inmediatas al advertir que las imágenes difundidas por el ejecutivo pertenecían en realidad a una red de alcantarillado independiente situada a más de tres kilómetros de distancia. "Dichas aclaraciones jamás llegaron por la imposibilidad del edil de sostener su versión sin admitir el engaño", añade el comunicado.

El portavoz de la formación ha tachado de "bulo ideado para desinformar a los vecinos y buscar falsos culpables", lanzado justo en la víspera de la movilización por la bandera negra otorgada por Ecologistas en Acción. Además, exige la dimisión "inmediata" del concejal "tras haber degradado la credibilidad institucional y engañado conscientemente" a la ciudadanía.