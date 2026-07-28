Enseres, basura y contenedores deteriorados en las partidas de San Vicente: de la "dejadez" al "caso puntual"

Enseres, restos de poda y demás residuos se amontonan junto a contenedores viejos y rotos en varios puntos de las partidas y urbanizaciones del norte de San Vicente del Raspeig, como El Pozo San Antonio, Villamontes y Pino Holandeses. Es lo que reprocha el PSOE, que carga contra la "dejadez" del gobierno local de PP y Vox porque el problema de la limpieza "ya no afecta solo al casco urbano", sino que se ha extendido a todo el municipio.

"Mientras pagamos un contrato mucho más caro y uno de los recibos más altos de España, los vecinos siguen encontrándose contenedores en mal estado y calles llenas de residuos, también en las partidas y urbanizaciones", ha señalado la socialista Yolanda García.

El PSOE recuerda que muchos de los contenedores instalados en estas zonas son los mismos de hace cuatro años y denuncian que el Ayuntamiento no ha impulsado su renovación ni ha mejorado la frecuencia de recogida, pese a las reiteradas quejas vecinales.

"La acumulación de basura y restos de poda no solo transmite una imagen de abandono, sino que supone un problema de salubridad y seguridad, especialmente en verano. ¿Dónde está el plan de choque que prometieron?", ha afirmado la edil socialista.

Impuestos

Por ello, la formación exige al equipo de gobierno que actúe "de forma inmediata" para reforzar la limpieza, renovar los contenedores deteriorados y garantizar unos servicios públicos de calidad en todas las partidas y urbanizaciones de San Vicente porque "estos vecinos también pagan impuestos y merecen el mismo trato".

El Ayuntamiento ha salido al paso de estas declaraciones para trasladar un mensaje "de responsabilidad y de rigor", ya que las imágenes difundidas muestran "incidencias puntuales" que, en la inmensa mayoría de los casos, tienen un origen claro: el abandono de enseres, restos de poda y residuos "fuera de los contenedores y al margen de las normas establecidas".

Imagen proporcionada por el PSOE de vertidos en la zona norte de San Vicente / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento, según fuentes municipales, actúa de manera "continuada" en las urbanizaciones y partidas mediante los servicios de recogida y limpieza, atendiendo las incidencias que se producen. Sin embargo, incide en una realidad: "ningún servicio público, por muchos recursos que tenga, puede mantener limpio un municipio si una minoría decide ensuciar de manera deliberada".

Precisamente, para mejorar el servicio ya está en marcha la implantación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que contempla la renovación progresiva de centenares de contenedores, el refuerzo de medios humanos y materiales y una mejora general de la prestación en todo el municipio, incluidas las partidas.

Plan de choque

El edil Antonio Díaz ha manifestado que resulta "llamativo" que quienes reclaman un plan de choque "negasen el que se llevó a cabo y omitan deliberadamente el origen del problema". Y es que el gobierno local mantiene que la acumulación de enseres, restos de poda o basura junto a los contenedores no se produce porque falte un servicio de recogida, sino porque existen "unos pocos que incumplen reiteradamente" la ordenanza municipal "y abandonan los residuos donde y cuando no corresponde".

El Ayuntamiento, según las mismas fuentes, continuará reforzando la vigilancia, tramitando las correspondientes sanciones e intensificando las campañas de concienciación para proteger a la inmensa mayoría de vecinos que sí cumplen las normas.

Díaz ha lamentado la postura del PSOE, ya que "la limpieza no se consigue haciendo fotos delante de contenedores vandalizados o delante de un colchón abandonado, si no evitando que ese colchón acabe allí y sancionando a quien lo abandona".