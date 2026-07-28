Los Moros y Cristianos de San Vicente estrenan directiva

La Federación Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas de San Vicente del Raspeig estrena junta directiva. La asamblea general extraordinaria ha elegido la única candidatura presentada a la presidencia de la entidad, encabezada por Ricardo Bernabéu Catalá.

Se inicia una nueva etapa que nace con el compromiso de seguir fortaleciendo la Federación, impulsando el trabajo conjunto entre todas las comparsas y consolidando unas fiestas que constituyen uno de los principales referentes culturales, festivos y sociales de San Vicente del Raspeig.

Bernabéu, que sigue al frente de la Federación por los próximos tres años, afronta este reto "con ilusión, responsabilidad y una clara vocación de servicio", apostando por el diálogo, la participación y la unidad "como pilares fundamentales para continuar haciendo crecer la fiesta y afrontar los nuevos desafíos con el respaldo" de todos los festeros y festeras.

En la asamblea, celebrada el pasado sábado, dio las gracias por la confianza en la junta directiva, que es continuista. "Gracias por creer, una vez más, en las personas que forman esta candidatura y en un proyecto basado en el compromiso, el trabajo y el amor por nuestra fiesta", expuso.

Bernabeu, entre el edil de Fiestas y el alcalde de San Vicente / INFORMACIÓN

Bernabeu considera que para seguir creciendo "es imprescindible caminar de la mano de nuestras instituciones", por lo que tiende la mano al Ayuntamiento para mantener una relación "basada en el respeto, la colaboración y el entendimiento".

Ilusión

El presidente subraya que Federación y Ayuntamiento "debemos trabajar unidos, con un objetivo común: fortalecer nuestras fiestas, impulsar nuevos proyectos y ofrecer a los festeros todo el apoyo que merecen. Solo desde el trabajo conjunto podremos construir una fiesta más fuerte, más participativa y con un futuro ilusionante".

El dirigente festero asume el compromiso de "seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y dedicación" para engrandecer las fiestas de Moros y Cristianos," escuchando siempre a los festeros y buscando la unión entre todos".

Para Bernabeu, "solo desde el compromiso, el respeto y el esfuerzo compartido conseguiremos que nuestra fiesta siga creciendo y ocupando el lugar que merece".