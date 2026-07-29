Un matrimonio de Agost distribuía drogas desde su casa: 14.000 euros, cocaína y hasta un machete

La Guardia Civil ha desarticulado en Agost un punto de venta de droga al menudeo regentado por un matrimonio que presuntamente operaba desde su vivienda familiar. En el registro se intervinieron distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

La Guardia Civil de Novelda, en el marco de la operación Gebano, inició la investigación el pasado mes de junio tras detectar, a través de labores de análisis, que un matrimonio residente en Agost podría estar dedicándose de forma continuada a la venta de droga al por menor desde su propio domicilio, según fuentes del instituto armado.

Tras gestiones y vigilancias discretas, los agentes reunieron indicios suficientes que confirmaban la actividad delictiva, centrada en la distribución de cocaína, hachís y marihuana. Con las pruebas obtenidas se realizó la entrada y registro en la vivienda con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Alicante (USECIC).

Droga y dinero intervenidos en la operación en Agost / INFORMACIÓN

El registro, llevado a cabo este mes de julio, permitió la detención de ambos investigados. En el interior del domicilio se intervinieron 65 gramos de cocaína, 350 gramos de hachís, 350 gramos de marihuana, sí como casi 14.000 euros en efectivo. Además, los agentes también hallaron una báscula de precisión y un machete, según las mismas fuentes.

Falsificación de moneda

Durante la actuación también se localizaron varios billetes falsificados, lo que ha motivado la imputación de un delito adicional de falsificación de moneda, además de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, quien decretó su puesta en libertad con cargos a la espera de juicio.