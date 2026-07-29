Una moción del PSOE de San Vicente acaba con enganchón entre el alcalde y el portavoz de Vox, su socio de gobierno

Un pleno tranquilo a priori, con apenas unos cuantos puntos en el orden del día, de esos que la oposición tacha de "vacíos de contenido", con daciones de cuenta de decretos, informes y actuaciones judiciales.

Es lo que estaba pasando este miércoles en San Vicente del Raspeig, hasta que ha llegado el debate sobre una moción que presentaba el PSOE. Entonces ha llegado el lío, que ha acabado con el alcalde, Pachi Pascual, retirando la palabra al portavoz de Vox, Adrián García, su socio de gobierno.

La edil del PSOE María Jesús Moreno ha presentado la propuesta, consisten en impulsar una ordenanza de protección del arbolado urbano y de interés local. En el punto dos se recogía que dicha ordenanza contemplase la obligatoriedad de un informe botánico previo, un protocolo de protección en obra, un régimen de compensación por pérdida y la creación del inventario de árboles de interés local.

El concejal de Vox Vicente Pastor ha defendido la posición del partido ultra en contra de la moción. Así, ha indicado que aunque es "un férreo defensor de la naturaleza y de nuestro patrimonio arbóreo", ha reprochado a PP y PSOE que usen la tala de árboles "como arma política", a cuenta de las eliminaciones de ejemplares que se están produciendo en las últimas semanas en calles y plazas con motivo de las obras de reforma de viales.

Sin caprichos

La portavoz del PP y edil de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, a continuación, ha afirmado que "sería conveniente" tener una ordenanza y ha recordado que cuando se tala un árbol no es "por capricho de un político" sino por indicación de los técnicos. Además, ha indicado que el PP votaría a favor si el PSOE retiraba el punto 2 de la moción.

Entonces el portavoz adjunto de EU-Podem, Alberto Beviá, ha solicitado un par de minutos para consultar con su compañera de formación el sentido del voto, ya que el punto 2 era "la esencia" de la propuesta y al quitarlo la modificación era grande.

Tras los dos minutos, Pastor ha tomado de nuevo la palabra para exponer que eliminando el punto 2 "no tiene sentido" la moción, por lo que "lo mejor es que la retiren y la presenten como Dios manda".

En ese momento, el alcalde ha afirmado tajante que "tiene todo el sentido" que PP y PSOE "se pongan de acuerdo en trabajar" por que haya una ordenanza de arbolado "que evite en el futuro a unos y otros los vídeos y declaraciones, es una muy buena noticia para el municipio".

Entonces el portavoz de Vox le ha interrumpido para decir que el primer edil le había retirado la palabra a Pastor, a lo que el alcalde ha respondido que creía que había terminado y que se la daba de nuevo, pero que quería explicar "que tenía sentido".

Entre risas

García ha dicho que "argumente, que se ponen muy fácilmente de acuerdo y tienen mucho que tratar" y entonces el alcalde, molesto, le ha dicho que no tenía la palabra y se la ha dado a Pastor. El concejal de Vox se ha limitado a añadir que PP y PSOE "se dedican a cortar árboles", por lo que no tenía más que decir y acabado entre risas con un "hagan lo que quieran".

El alcalde ha añadido que "para ese viaje no necesitaban tantas alforjas" y ha procedido a abrir el turno de votación. La moción ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE, EU-Podem y Compromís y el voto en contra de Vox.

La concejala socialista ha destacado que esta "nunca ha sido una iniciativa ideológica, como ha querido hacer creer Vox" y que “desde el primer momento se ha defendido una propuesta de ciudad, pensada para proteger un patrimonio que es de todos".