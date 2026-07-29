El Campello reactiva cuatro años después la reforma del emblemático Monumento al Pescador

El Ayuntamiento de El Campello ha sacado a licitación, mediante un procedimiento "prioritario", las obras de rehabilitación del conjunto escultórico y fuente del Monumento al Pescador, del alicantino Arcadi Blasco.

La estructura consta de dos partes diferenciadas: una pieza que representa un mástil o un faro, situada inicialmente en el mar de la playa Carrer la Mar (y hoy rodeada de arena), y otra unos metros más alejada, tierra adentro, que representa la popa de una embarcación.

El presupuesto estimado de las obras es de 399.999 euros y el plazo de ejecución de tres meses, a contar desde la firma del contrato con la empresa que resulte adjudicataria de la rehabilitación.

El proyecto ha sido redactado, mediante contrato firmado el pasado febrero, por el gabinete técnico Ingemed SLP, a quien corresponderá también supervisar su ejecución, adoptar decisiones y dictar instrucciones para asegurar su realización.

Las obras consisten en rehabilitar en su integridad el monumento, mejorando la iluminación interior y exterior, arreglando el vaso y las teselas de la fuente, además de rescatar el haz de rayo láser con el que fue inaugurado en el año 1990, que apenas estuvo operativo unos días y que comunicaba las dos piezas del conjunto.

El monumento es un homenaje a los hombres de la mar, representa la unión y dependencia que la población y sus gentes tienen históricamente con la mar, vital para la vida y economía de El Campello durante décadas.

Impermeable

En el año 2022 surgieron problemas de filtraciones en el vaso de la fuente, por lo que se dejó sin uso. Informes técnicos previos determinaron que era necesario garantizar la impermeabilidad del vaso, reponer las teselas del conjunto, renovar la instalación electro-mecánica de la fuente, reponer el láser que unía ambas partes del conjunto escultórico y mejorar el sistema de funcionamiento de la fuente.

Previamente, el Ayuntamiento contactó con los herederos de Arcadi Blasco, que han concedido autorización para las obras al tratarse de una intervención que afecta a una creación artística, sujeta por tanto a derechos de autor.

Una parte del Monumento al Pescador / Pilar Cortés

Según recoge el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, la infraestructura presenta un estado de degradación "severo, derivado además de una inactividad continuada" de varios años. Esta parada prolongada ha propiciado procesos de corrosión acelerada, obstrucciones biológicas, falta de mantenimiento adecuado y ausencia de sistemas de control automatizados.

Vibraciones

Las obras incluirán la demolición del pavimento urbano con miniexcavadora y el picado manual selectivo de 27,300 metros cuadrados de baldosa hidráulica en los encuentros más singulares y próximos al vaso de la fuente, minimizando las vibraciones estructurales.

El pliego incluye una actuación dirigida expresamente a salvaguardar los valores patrimoniales e identitarios de la obra de Blasco, con una operación "minuciosa" de restauración en áreas del monumento que comprende la limpieza química con decapantes, el rejuntado de piezas desprendidas y la sustitución de revestimiento cerámico dañado empleando baldosas de barro cocido tradicionales.

Asimismo, se instalará alumbrado tipo led para iluminar el monumento escultórico, con sistema de telegestión a distancia y 28 focos sumergibles repartidos por el vaso de la fuente.