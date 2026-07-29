Un operario descubre un nido en una playa de El Campello... y hay 61 huevos de tortuga boba

La población de tortugas bobas del Mediterráneo español va a crecer en los próximos dos meses. La madrugada del miércoles se ha localizado en la playa de Muchavista de El Campello una nidada integrada por 61 huevos de la especie Caretta Caretta, que si todo va como se espera eclosionarán tras un periodo que va desde los 49 a los 58 días de incubación.

El nido ha sido avistado en la parte más al sur del arenal, justo lindando con la playa de San Juan de Alicante, a la altura de la urbanización Tobago. Un operario de la playa de la capital observó señales evidentes, huellas y nido, y llamó al 112. El servicio de emergencias aplicó el protocolo y comunicó el hallazgo al Ayuntamiento de El Campello, el Instituto Oceanográfico de Valencia y el departamento de Zoología Marina de la Universidad de Valencia, que se desplazaron hasta El Campello para organizar el dispositivo.

De forma rápida, y con presencia en el lugar de agentes de la Policía Local de El Campello y personal de los departamentos de Medio Ambiente, Playas y Turismo del Ayuntamiento, el nido ha sido perimetrado y protegido y, con la llegada de los expertos, se ha procedido con sumo cuidado a desenterrar y medir los huevos: un total de 61, explican fuentes municipales.

A la Zofra

Finalmente, al tratarse de un tramo de playa muy concurrido, se ha decidido trasladar los huevos hasta un espacio más ligero de bañistas, al otro extremo de la playa de Muchavista, concretamente en el Rincón de la Zofra. Ese nido, excavado con manos humanas, ha sido vallado y será objeto de una vigilancia especial. Dentro de un mes se instalará allí un campamento de voluntarios, que esperarán a que se produzca la eclosión para volver a movilizar a los expertos.

No es la primera vez que El Campello amanece con una agradable y esperanzadora noticia de estas características. El año pasado, en la madrugada del 3 de septiembre fueron movilizados idénticos efectivos al aparecer decenas de pequeñas tortugas sobre la arena de la playa Carrer la Mar, camino del agua. Aquella nidada eclosionó allí mismo y los ejemplares que no alcanzaron su hábitat natural fueron trasladados a Valencia.

Cinco de aquellas tortugas quedaron ingresadas en el Oceanogràfic de València para formar parte del programa de Head Starting, que permite criarlas en condiciones seguras hasta alcanzar un tamaño que incremente sus posibilidades de supervivencia en el medio natural. El resto, una vez catalogadas y examinadas, fueron liberadas en el mar por los expertos.

Expectación ante la nidada en El Campello / INFORMACIÓN

La Caretta Caretta pasa la mayor parte de su vida en el mar y en aguas costeras poco profundas. Rara vez sube a la costa, con excepción de breves visitas de las hembras para excavar nidos y depositar sus huevos. Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, además del mar Mediterráneo, que es una especie de "guardería" de la especie. Las principales zonas de desove del Mediterráneo son Grecia, Chipre, Turquía y España.

La boba es la tortuga con caparazón duro más grande del mundo. Los adultos tienen un peso medio entre 80 a 200 kilogramos, y una longitud de 70 a 95 centímetros. Al nacer miden apenas 4,6 centímetros, y pesan unos 20 gramos. La incubación dura alrededor de 80 días, por lo que fue el pasado mayo cuando la tortuga adulta excavó este nido y depositó los huevos.

Zona acotada en la playa / INFORMACIÓN

Su caza ha disminuido mucho debido a la legislación internacional que las protege, aunque todavía se consume carne y huevos en algunos países donde no se cumplen las leyes, según las mismas fuentes, que añaden que existe la falsa creencia que los huevos de tortuga tienen un fuerte componente afrodisíaco, algo que es absolutamente falso.

Amenazada

La conservación de este animal marina requiere esfuerzos de cooperación a todos los niveles. Se trata de una especie vulnerable, según indica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y está incluida en el catálogo internacional de especies amenazadas.

Por ello, muchos municipios españoles, entre ellos El Campello desde hace siete años, participan cada año en la campaña de divulgación Tortugas en el Mediterráneo, con cartelería en espacios bien visibles de los arenales informando a los usuarios de cómo actuar ante alguna evidencia de nidada y charlas divulgativas sobre la importancia de proteger esta especie, en las que aúnan esfuerzos las concejalías de Medio Ambiente y Turismo.