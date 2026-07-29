El "atajo" del PSPV con la alcaldable de Alicante ¿vale también en San Vicente?

El PSOE de Alicante ya tiene candidata del PSOE a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027. La concejala Trini Amorós será la cabeza de cartel tras haber aprobado la Comisión Federal de Listas la excepcionalidad solicitada por la parte de la federación valenciana, como avanzó INFORMACIÓN.

De este modo, se ha evitado el proceso de primarias, una medida que no ha contado con la unanimidad entre las familias alicantinas. Y es que se ha aplicado uno de los mecanismos excepcionales previstos por el PSOE para evitar una consulta a la militancia.

La agrupación socialista en la capital alicantina está desde hace más de un año dirigida por una gestora, una situación que permite a los órganos superiores asumir las competencias sobre el proceso y establecer un procedimiento singularizado para elegir al cabeza de lista.

En las bases aprobadas recientemente por el Comité Federal se incluyen excepciones al proceso de votación interno para las citas electorales de 2027. Entre ellas, se recoge que no haya primarias en los ayuntamientos en los que el PSOE ejerza la Alcaldía y el dirigente local aspire a la reelección, que no es el caso.

Pero el documento base establece que las "competencias sobre primarias atribuidas a las ejecutivas que se encuentren en situación de gestora serán desarrolladas por sus correspondientes ejecutivas de ámbito superior, excepto resolución expresa de la Comisión Ejecutiva Federal".

El mismo texto añade que "la Comisión Federal de Listas, de oficio o a propuesta de los ámbitos territoriales, podrá establecer procedimientos singularizados para la elección de la persona que ocupe el primer puesto a las alcaldías de los municipios de más de 20.000 habitantes". Y así ha sido con la designación de Trini Amorós como alcaldable.

Dimisiones

¿Y qué ocurre con San Vicente del Raspeig? La mayoría de los miembros de la ejecutiva local, siete de trece, dimitieron, lo que abocó al partido del puño y la rosa en marzo a la formación de una gestora que tomó las riendas de la agrupación.

La gestora cuenta con tres representantes, Toñi Serna, adjunta a Organización del PSPV; Sandra Martín, de la ejecutiva provincial; y Heriberto Forner, secretario de Organización de L'Alacantí, encargados de poner orden en un partido en continua crisis interna, con guerras internas y pulsos soterrados.

Miembros de la comisión ejecutiva, antes de la dimisión de la mayoría / INFORMACIÓN

Por ello, teniendo en cuenta que el municipio tiene más de 20.000 habitantes y que el PSOE sanvicentero lo dirige una gestora, la decisión tomada en la vecina Alicante abre la vía a que en San Vicente se siga el mismo camino y no se celebren primarias.

Un dato más, y no menor: al igual que Trini Amorós cuenta en Alicante con el apoyo total de la líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, en San Vicente la portavoz municipal, Asun París, es su apuesta firme y decidida.

París es desde hace un año vicepresidenta del Comité Nacional del PSPV-PSOE, el máximo órgano entre congresos, designada por la propia Morant, y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE.

Diana Morant, entre la concejala Noelia Hernán y la portavoz Asun París / INFORMACIÓN

Pese a los paralelismos, el PSPV no ha tomado una decisión todavía porque la situación "no es igual", explica a este diario el secretario de Organización, Vicent Mascarell, que aclara que "la realidad social, orgánica y electoral" es distinta. No obstante, Mascarell tampoco descarta que finalmente se decida el candidato a la Alcaldía del mismo modo que en Alicante, sin pasar por primarias: "Es posible aunque no probable".

¿Y quién querría una consulta a los militantes? El exalcalde Jesús Villar no ha escondido nunca que, pese a perder las elecciones municipales de 2023 ante el PP, quiere una nueva oportunidad en 2027.

Sin juicio

Su futuro político estaba seriamente comprometido porque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente le enviaba a juicio por prorrogar forzosamente, cuando era alcalde, el contrato de mantenimiento de zonas verdes pese a los reparos de Contratación y Secretaría. Pero el pasado enero la Audiencia Provincial de Alicante aceptó su recurso de apelación y le libró de sentarse en el banquillo de los acusados, con lo que cogió fuerza para presentar batalla.

El exalcalde, a preguntas de este diario, no cree que en San Vicente se orqueste la misma operación que en Alicante: "Habrá primarias si hay más candidatos". El concejal del PSOE añade que está siendo "respetuoso con los tiempos" y está aguardando a que el partido a nivel autonómico convoque el calendario de primarias "para anunciar mi decisión".

Jesús Villar / INFORMACIÓN

Por su parte, Asun París guarda silencio. Y en una agrupación tan dividida, revuelta y debilitada como la sanvicentera, una tercera opción tampoco se descarta, indican fuentes socialistas, aunque falta por ver si salen los números.

Como ya publicó este diario la ejecutiva local saltó por los aires tras el pulso soterrado que mantenían el propio Villar, la secretaria general, María Jesús Moreno, y la secretaria de Organización, Yolanda García, con París, a la que querían frenar y, para ello, estaban trabajando y tomando decisiones al margen de la propia ejecutiva. Finalmente, llegaron las dimisiones y la gestora.