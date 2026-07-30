Brekker, un brunch con alma familiar en El Campello

Brekker nació del deseo de crear un lugar donde la buena cocina y el trato cercano fueran los auténticos protagonistas. Detrás de este brunch café de El Campello hay una familia que decidió convertir un sueño compartido en realidad: crear un espacio donde la calidad, la cercanía y el amor por la gastronomía fueran la esencia de cada visita.

Su chef, Johan, desarrolló gran parte de su carrera en prestigiosas cadenas hoteleras como Hilton e Intercontinental, participando en la apertura de hoteles en distintas ciudades del mundo. Además de ejercer como jefe de cocina, fue maestro de nuevas generaciones de cocineros, compartiendo su experiencia y formando a numerosos profesionales a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, siempre tuvo una ilusión: crear un espacio propio donde cocinar con libertad y ofrecer una experiencia más personal.

Ese sueño encontró el impulso definitivo gracias a su hijo, formado en Gerencia de Hostelería, que también desarrolló su carrera en varios hoteles de Londres, donde trabajó como barista, jefe de bar, especialista en coctelería y director de Alimentos y Bebidas. Juntos unieron la experiencia de toda una vida con una visión joven e innovadora para hacer realidad Brekker.

El resultado es un establecimiento donde cada receta es propia, los ingredientes son frescos y cada detalle está pensado para que el cliente pueda relajarse y disfrutar sin prisas. Entre sus especialidades destacan los donuts rellenos caseros, elaborados diariamente, y la tradicional tarta holandesa, preparada siguiendo la receta original de la abuela del chef, un dulce familiar que ha pasado de generación en generación.

El local cuenta con aire acondicionado y una agradable terraza con vistas al mar, un rincón perfecto para desayunar, tomar un brunch o disfrutar de un buen café.

Más que una cafetería, Brekker es una extensión de la familia que lo creó y una invitación a disfrutar de la buena gastronomía en un ambiente cálido, cercano y acogedor.

Ubicación

Aunque Brekker está algo escondido, llegar es muy sencillo: se encuentra en la plaza situada sobre Mercadona, con acceso directo desde el aparcamiento de la Avinguda dels Furs. Otra forma de encontrarlo es subiendo por las escaleras de la calle San Bartolomé que llevan al Hotel La Familia; el local está situado en el primer nivel de esas escaleras.

Mapa de la ubicación de Brekker Brunch.

Calle San Bartolome 35, 03560 El Campello (encima del Mercadona)

Horario:

Lun: Cerrado

Mar - Dom: 9:00 - 16:0