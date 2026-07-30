El Campello tiene fecha de apertura de sus biblioplayas... y no solo habrá libros

El Ayuntamiento de El Campello ya ha puesto fecha para la puesta en funcionamiento de las dos biblioplayas instaladas hace años en los paseos marítimos de Carrer la Mar y Muchavista y que llevan cerradas lo que llevamos de verano: será este mismo sábado, el 1 de agosto, con una programación que abarcará todo el mes y que incluye actividades de dinamización en castellano, valenciano e inglés.

El Consistorio ha asumido la gestión directa de la biblioteca municipal y de las biblioplayas, una medida aprobada en el pleno extraordinario celebrado el pasado 13 de julio. El proceso administrativo seguido explica el retraso en la apertura de las dos biblioplayas, explica en un comunicado.

Esas instalaciones se conciben como alternativa de ocio para bañistas y transeúntes, especialmente menores. Se trata de un recurso educativo y cultural, para residentes y turistas que en periodo estival dedican un tiempo a la lectura.

Una vez aprobada la propuesta, le correspondía al departamento de Cultura determinar el modo de abrir y que esas instalaciones prestaran servicio, aunque con el retraso anunciado. Y ya lo ha hecho, incluyendo además actuaciones musicales, teatrales y juegos infantiles.

Casetas

Las casetas estarán abiertas de lunes a sábados, 19:30 a 21:30 horas, evitando así las franjas horarias de mayor calor. Al préstamo de libros y mesas y sillas para disfrutar de una agradable lectura, se añaden actividades infantiles los fines de semana que correrán por cuenta de la compañía "Contes de Calabassa", como siempre centrada en actividades de corte familiar.

Juegos de madera cooperativos y populares, cuentos, música, actividades circenses y, por supuesto, animación a la lectura, conforman una programación que el año próximo se prolongará durante los dos meses de funcionamiento para los que fueron concebidas las dos biblioplayas de El Campello.

Fechas

Así, el sábado día 1 habrá juegos tradicionales de madera en la biblioplaya de Carrer la Mar; el viernes día 7 de agosto, toca cantar y jugar en Carrer la Mar. El sábado día 8, juegos de madera cooperativos en Muchavista (Rincón de la Zofra); el viernes día 14, teatro en Muchavista; el sábado 15, juegos de madera populares en Carrer la Mar; el viernes día 21, grupo musical en Carrer la Mar, y el sábado 22, juegos de madera y circo en Rincón de la Zofra.

El último fin de semana del servicio empezará el día 28 de agosto con una sesión de cuentacuentos en Rincón de la Zofra y finalizará al día siguiente, sábado día 29, con juegos de madera en Carrer la Mar.