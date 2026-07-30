Dolci Garipier, el brunch que conquista la playa de San Juan

Dolci Garipier se ha consolidado como una de las referencias para disfrutar de un buen brunch junto a la playa de San Juan, en Alicante. A solo cinco minutos caminando de la playa, este negocio familiar lleva más de dos años conquistando tanto a vecinos como a turistas gracias a una propuesta basada en la calidad, la cercanía y el cuidado por cada detalle.

Aunque Dolci Garipier nació en 2019 en Chile como una pequeña pastelería artesanal, con el paso de los años ha evolucionado en Alicante hasta convertirse en un espacio donde la repostería de elaboración propia convive con una completa propuesta de brunch de calidad. Hoy mantiene intacta la esencia con la que comenzó: elaborar cada producto con dedicación y ofrecer una experiencia que invite a disfrutar sin prisas.

Su carta, disponible durante todo el día, reúne una propuesta de inspiración internacional, donde conviven los clásicos del brunch americano con creaciones propias, una cuidada selección de café de especialidad y repostería artesanal elaborada en casa. Pancakes, huevos pochados, tostadas gourmet, bowls, matcha ceremonial y bebidas artesanales forman parte de una experiencia pensada para cualquier momento del día.

Abierto los siete días de la semana, Dolci Garipier también es un espacio pet friendly, donde las mascotas son siempre bienvenidas, convirtiéndose en un lugar de encuentro para familias, amigos y quienes buscan un ambiente acogedor.

La filosofía de Dolci Garipier es sencilla: ofrecer mucho más que un brunch. Su objetivo es que cada persona que cruza la puerta se sienta como en casa, disfrutando de productos de primera calidad, un servicio cercano y un ambiente cuidado hasta el último detalle.

Ese compromiso se refleja en la confianza de quienes los visitan. Con una valoración de 4,9 estrellas en Google Maps, Dolci Garipier se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente en Alicante, donde la calidad, la calidez y el amor por los pequeños detalles hacen que siempre apetezca volver.

Ubicación

Mapa de la ubicación de Dolci Garipier - Brunch & Specialty Coffee Alicante.

Av. Joaquín Arias 1, Alicante. Pau 5

Horario:

Lunes a viernes 08:30 -16:00

Sab - Dom 09:00 - 16:00