El exalcalde de San Vicente da un paso al frente y mete presión al PSPV: quiere ser candidato

No espera más. El exalcalde de San Vicente del Raspeig Jesús Villar ha movido ficha y anunciado que se presentará al proceso de primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía a las elecciones municipales de 2027.

Con este movimiento, mueve el avispero y mete presión al partido socialista, tanto a nivel local como provincial y autonómico, para que no ocurra la "operación Alicante". En Alicante no se ha celebrado un proceso de consulta a los militantes escudándose en una excepcionalidad y Trini Amorós ha sido designada la alcaldable.

Villar, en sus redes sociales, ha expuesto que se ha tomado un periodo "de reflexión y de diálogo" con la militancia y convecinos de San Vicente. Tras ello, ha manifestado su intención de concurrir a las primarias "si son convocadas por el PSPV".

Villar entiende que solo falta decidir el calendario de votaciones en los distintos municipios, pero ha considerado que es "el momento" de comunicar este propósito. El concejal socialista agradece, además, a los compañeros que le han animado a tomar "esta importante decisión".

Salidas

Villar deja en una situación peliaguda al PSPV, que tiene en San Vicente una de las "patatas calientes" en las candidaturas a la Alcaldía. Con su paso público al frente, deja pocas salidas a la dirección autonómica, que deberá decidir si hay primarias, como le reclama el exalcalde, o se acoge al procedimiento singularizado para elegir al cabeza de lista.

En las bases aprobadas recientemente por el Comité Federal se incluyen excepciones al proceso de votación interno para las citas electorales de 2027. El documento base establece que las "competencias sobre primarias atribuidas a las ejecutivas que se encuentren en situación de gestora serán desarrolladas por sus correspondientes ejecutivas de ámbito superior, excepto resolución expresa de la Comisión Ejecutiva Federal".

El mismo texto añade que "la Comisión Federal de Listas, de oficio o a propuesta de los ámbitos territoriales, podrá establecer procedimientos singularizados para la elección de la persona que ocupe el primer puesto a las alcaldías de los municipios de más de 20.000 habitantes". Y así ha sido con la designación de Trini Amorós en Alicante.

Gestora

En San Vicente, el partido del puño y la rosa está desde marzo en manos de una gestora, que cuenta con tres representantes, Toñi Serna, adjunta a Organización del PSPV; Sandra Martín, de la ejecutiva provincial; y Heriberto Forner, secretario de Organización de L'Alacantí, encargados de poner orden en un partido en continua crisis interna, con guerras internas y pulsos soterrados.

Tras mover ficha Villar, queda por ver qué ocurrirá ahora, ya que la portavoz municipal, Asun París, es la apuesta firme y decidida de la líder del PSPV-PSOE, Diana Morant. París es desde hace un año vicepresidenta del Comité Nacional del PSPV-PSOE, el máximo órgano entre congresos, designada por la propia Morant, y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE.