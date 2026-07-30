Presentan tres mociones en El Campello sobre el cambio climático... ¡y se esfuman!

Lo nunca visto. El pleno de El Campello ha retirado este jueves tres mociones de la oposición sobre medidas para combatir las elevadas temperaturas. Una de las propuestas era de Esquerra Unida-Podem para la creación de una red de refugios climáticos y medidas contra el calor extremo, otra llegaba de Vox para la colocación de nebulizadores en calles comerciales y parques y la tercera provenía de los concejales no adscritos Guadalupe Vidal y Vicent Vaello para la implantación de surtidores públicos de agua potable refrigerada.

Pues bien, tras la lectura de la primera de las mociones sobre el cambio climático, la de EU-Podem, el edil de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha intervenido para explicar que el PP pedía la retirada de las tres propuestas por "responsabilidad" porque "muchas de las medidas son actuaciones reales en marcha" por parte del gobierno local.

Sobre la red de refugios, Palomares ha expuesto que se está elaborando un mapeo técnico, con la colaboración del Hospital de Sant Joan y el centro de salud, que identificará y zonificara "de forma rigurosa" los refugios con los que podría contar el municipio.

Fuentes

Respecto a los nebulizadores, "no se pueden poner en cualquier calle de manera indiscriminada", ya que requieren de un estudio técnico para determinar las zonas idóneas y de mantenimiento constante. Por último, de las fuentes de agua potable ya está trabajando con Aguas Municipalizadas y tramitando las modificaciones para que la gestión quede integrada en el servicio.

Dado que en agosto resulta "imposible" llevar a cabo estas medidas, ha anunciado que se va a crear un comité interdepartamental con participación de las concejalías implicadas para dar seguimiento técnico a estos proyectos.

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha indicado que se procedía a dar un turno de intervención y luego a la votación de la retirada, pero el portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, no ha compartido esta decisión y ha asegurado que había que respetar al proponente.

Votos

Pero el primer edil ha continuado y se ha procedido a la votación de la retirada, que ha salido adelante al contar con la mayoría a favor de PP y Vox frente al voto en contra de PSOE, Compromís, Per El Campello, EU-Podem y los ediles no adscritos.

La secretaria ha intervenido minutos después en otro punto del orden del día, tras realizar la consulta, y ha afirmado que la retirada se puede hacer por el proponente o si uno de los grupos lo solicita, y que en primer lugar se da turno de palabra y luego se vota sobre la retirada, según el artículo 92 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de Entidades Locales.

Así, las otras dos mociones, de Vox y los no adscritos, cuando ha llegado el turno también se han retirado, con las mismas votaciones.

Tampoco ha salido adelante la moción de EU-Podem para exigir al alcalde el cumplimiento "inmediato" del acuerdo plenario de 2024, aprobado por unanimidad, para dotar al municipio de un Catálogo de Protecciones.

Berenguer se ha limitado a señalar que el PP votaba en contra porque no iban a apoyar una moción "que exige el cumplimiento de otra moción, cuando haya que hacerlo se hará y con los medios oportunos".

Sí han sido aprobadas en el pleno por unanimidad una propuesta de los concejales no adscritos consistente en crear un fondo de "Lectura Fácil" en la Biblioteca Municipal, cuya gestión directa ha asumido el Consistorio, y una declaración institucional para manifestar el apoyo a la candidatura de Alicante a los "European Capital of Innovation Awards 2027", impulsada por el Ayuntamiento alicantino.