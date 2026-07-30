El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en esta administración de Alicante

La suerte ha vuelto a aterrizar en la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 30 de julio de 2026 ha dejado parte del primer premio en Sant Joan d'Alacant. El número agraciado ha sido el 77014, premiado con 30.000 euros al décimo y 300.000 euros a la serie.

Segundo premio y reintegros

El segundo premio ha correspondido al número 78788. Los reintegros han sido: 1- 3- 4.

El premio ha caído en la administración ubicada en el centro comercial Carrefour de la carretera de Valencia número 89.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.