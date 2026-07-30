La queja de vecinos de El Campello: "Muchavista es una mecha para el fuego, es una temeridad"

"Es una temeridad no hacer nada". Asociaciones de vecinos, residentes y administradores de fincas de la playa de Muchavista han presentado durante el último mes hasta cinco escritos ante el Ayuntamiento de El Campello alertando del "deficiente estado de conservación" de parcelas, pinadas, arbolado, jardines y espacios públicos de la zona.

Los colectivos vienen reclamando medidas "urgentes" de limpieza, desbroce y mantenimiento preventivo ante lo que consideran un elevado riesgo de incendio, problemas derivados de la acumulación de vegetación seca y residuos y "deficiencias" de accesibilidad ocasionadas por la falta de limpieza y mantenimiento.

En el último documento, presentado esta misma semana, recalcan que siguen "las mismas deficiencias" en Muchavista, sin que las actuaciones realizadas, "de existir, hayan eliminado o reducido de forma apreciable los riesgos" puestos en conocimiento del Ayuntamiento.

Así, instan al refuerzo de los servicios de barrido y limpieza manual de aceras y alcorques de la zona residencial La Zenia, la poda y retirada de ramas secas del arbolado, la limpieza y desbroce de parcelas colindantes con urbanizaciones y el adecuado mantenimiento de jardines y zonas verdes.

"Alto riesgo"

"Tras haber registrado cinco escritos, el equipo de gobierno no solo ha omitido la adopción de medidas correctoras, sino que ni siquiera ha dado respuesta a las solicitudes presentadas", lamentan los vecinos, que inciden en que la combinación de la ola de calor actual con el "abandono sistemático" en la limpieza de aceras, viales, parques, jardines y pinadas, con calles llenas de pinocha seca bajo los pinos, "convertidas en una mecha para el fuego", han transformado las calles de la playa de Muchavista "en un escenario de alto riesgo".

Para los residentes, "se trata de la seguridad física de los vecinos y de sus viviendas, no se pueden ignorar las advertencias". Al tiempo, recuerdan el incendio hace unas semanas de dos vehículos en plena calle, que finalmente no se extendió a los terrenos llenos de maleza de la zona, y recalcan que si la situación continúa presentarán quejas ante el Síndic de Greuges y otras administraciones.

En el escrito, que acompañan de un aluvión de imágenes, dejan claro que esta ausencia de actuaciones preventivas eficaces está generando "una creciente preocupación" entre los vecinos de la playa de Muchavista.

Vegetación seca

Además, recuerdan que la sucesión de incendios forestales y urbanos registrados en distintos puntos de España durante las últimas semanas, unida a los episodios de temperaturas extremas y a la persistencia de parcelas y zonas verdes con abundante vegetación seca junto a las viviendas, ha incrementado "de forma notable la sensación de inseguridad" de los residentes.

Por ello, solicitan, por quinta vez, que el Ayuntamiento inspeccione las parcelas, pinadas y zonas verdes próximas a las urbanizaciones de Muchavista que presentan acumulación de vegetación seca, maleza y residuos.

Asimismo, que requiera a los propietarios de las parcelas para que procedan a su limpieza, desbroce y adecuado mantenimiento, conforme a la normativa vigente y la ordenanza municipal y, en caso de incumplimiento, lo haga de forma subsidiaria y repercuta su coste a los propietarios.

Prevención

Los vecinos piden que se refuercen las labores municipales de inspección, limpieza y seguimiento durante todo el periodo estival, con el fin de prevenir incendios, garantizar la salubridad pública y mantener las condiciones de seguridad y accesibilidad en los espacios públicos y parcelas de titularidad del ayuntamiento.

El gobierno local del PP, por su parte, se remite a lo que ya explicó hace diez días tras la denuncia administrativa que presentó la Asociación de Vecinos El Río Seco sobre la misma cuestión. Es decir, que los solares del casco urbano corresponde a particulares mantenerlos limpios "y les requiere a ello el departamento de Medio Ambiente", mientras que en las parcelas rústicas depende de su calificación.