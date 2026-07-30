Xarxa convierte el desayuno en un regalo inolvidable
Xarxa ofrece toda una experiencia premium con productos de primera calidad entre los que destaca la bollería artesana, los zumos naturales y fruta de temporada, así como embutidos selectos, cava, tortitas hechas al momento y wafles
Comenzar el día con calma, contemplando el Mediterráneo y disfrutando de una cuidada selección de sabores es la propuesta de Xarxa. Su exclusivo buffet de desayuno está concebido para convertir la primera comida de la jornada en una experiencia premium, tanto para quienes están de vacaciones como para quienes viajan por negocios o simplemente desean regalarse un momento especial.
La oferta reúne productos de primera calidad y combina opciones dulces y saladas para satisfacer todos los gustos. Fruta fresca de temporada, panes recién horneados, cereales, yogures, quesos y una selección de embutidos completan una propuesta variada, equilibrada y elaborada con especial atención al producto.
Uno de los grandes atractivos de su carta es su estación de elaboraciones al momento, donde se preparan tortitas y gofres recién hechos, que pueden acompañarse con diferentes toppings y siropes. A ello se suma una cuidada selección de bollería artesana, perfecta para quienes prefieren comenzar la mañana con un capricho dulce.
La experiencia se completa con zumos naturales, cava, café Illy e infusiones premium. Una propuesta pensada para disfrutar sin prisas, saborear cada detalle y comenzar el día con energía en un entorno tranquilo, elegante y con unas vistas privilegiadas al mar.
El buffet de desayuno de Xarxa está disponible todos los días de la semana, de 8:30 a 12:00 horas, por un precio de 19,50 euros por persona, y de 14,50 para los niños. Un horario amplio que permite comenzar la mañana al ritmo de cada comensal.
Un regalo diferente, más allá de la gastronomía
Además de disfrutarlo personalmente, esta experiencia también puede convertirse en un regalo original y exclusivo. Sorprender a alguien con un desayuno premium frente al Mediterráneo es ofrecer mucho más que una propuesta gastronómica: es regalar un momento de calma, conversación y disfrute compartido, acompañado de productos selectos y un entorno difícil de olvidar.
En Xarxa, cada mañana es una invitación a despertar los sentidos y saborear el día desde el primer instante.
Ubicación
Carrer Sant Pere, 39,03560 El Campello, Alicante
966 29 29 70
- El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
- La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
- Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
- Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
- Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
- El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
- La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
- El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez