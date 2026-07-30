Xarxa convierte el desayuno en un regalo inolvidable

Comenzar el día con calma, contemplando el Mediterráneo y disfrutando de una cuidada selección de sabores es la propuesta de Xarxa. Su exclusivo buffet de desayuno está concebido para convertir la primera comida de la jornada en una experiencia premium, tanto para quienes están de vacaciones como para quienes viajan por negocios o simplemente desean regalarse un momento especial.

La oferta reúne productos de primera calidad y combina opciones dulces y saladas para satisfacer todos los gustos. Fruta fresca de temporada, panes recién horneados, cereales, yogures, quesos y una selección de embutidos completan una propuesta variada, equilibrada y elaborada con especial atención al producto.

Comienza el día con una experiencia premium / .

Uno de los grandes atractivos de su carta es su estación de elaboraciones al momento, donde se preparan tortitas y gofres recién hechos, que pueden acompañarse con diferentes toppings y siropes. A ello se suma una cuidada selección de bollería artesana, perfecta para quienes prefieren comenzar la mañana con un capricho dulce.

La experiencia se completa con zumos naturales, cava, café Illy e infusiones premium. Una propuesta pensada para disfrutar sin prisas, saborear cada detalle y comenzar el día con energía en un entorno tranquilo, elegante y con unas vistas privilegiadas al mar.

Un capricho matutino frente al mar / .

El buffet de desayuno de Xarxa está disponible todos los días de la semana, de 8:30 a 12:00 horas, por un precio de 19,50 euros por persona, y de 14,50 para los niños. Un horario amplio que permite comenzar la mañana al ritmo de cada comensal.

Un regalo diferente, más allá de la gastronomía

Además de disfrutarlo personalmente, esta experiencia también puede convertirse en un regalo original y exclusivo. Sorprender a alguien con un desayuno premium frente al Mediterráneo es ofrecer mucho más que una propuesta gastronómica: es regalar un momento de calma, conversación y disfrute compartido, acompañado de productos selectos y un entorno difícil de olvidar.

En Xarxa, cada mañana es una invitación a despertar los sentidos y saborear el día desde el primer instante.

Ubicación

Mapa de la localización de Xarxa Restaurante.

Carrer Sant Pere, 39,03560 El Campello, Alicante

966 29 29 70