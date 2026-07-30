Xixona recupera El Almendro: el solar de la mítica fábrica de turrón tendrá nuevos usos

Definitivamente, El Almendro vuelve a casa. El Ayuntamiento de Xixona ha formalizado este jueves la cesión gratuita de los terrenos de la antigua fábrica de turrones y de la antigua carpintería por parte del Gobierno central.

El acuerdo culmina años de gestiones por parte del gobierno municipal y abre una nueva etapa para este enclave tan representativo de la localidad. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha agradecido la "sensibilidad que ha demostrado" el Gobierno para entender "la importancia que estos terrenos tienen" para el municipio y hacer posible su cesión gratuita. "Este espacio forma parte de la memoria colectiva de muchas familias de Xixona y vuelve, por fin, a ser de todos los jijonencos", ha afirmado.

López ha destacado también que esta cesión supone "una oportunidad única para seguir transformando nuestro pueblo" y ha asegurado que el Ayuntamiento ya trabaja con una visión de futuro para este espacio. "No solo recuperamos un lugar cargado de simbolismo, sino que ganamos un espacio estratégico para desarrollar proyectos muy importantes", ha recalcado.

En este sentido, la alcaldesa socialista ha explicado que el Ayuntamiento prevé destinar estos terrenos a la construcción del futuro auditorio municipal, la creación de nuevas plazas de aparcamiento público, viviendas y la adecuación del acceso sur al municipio, actuaciones que permitirán mejorar los servicios, la movilidad y los equipamientos públicos de Xixona.

La alcaldesa de Xixona, la edil de Urbanismo y el subdelegado, en los terrenos de El Almendro / INFORMACIÓN

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento para hacer realidad esta cesión y ha destacado el compromiso del Ejecutivo con la recuperación de espacios estratégicos para los municipios. "Quiero reconocer la perseverancia de la alcaldesa, que llevaba mucho tiempo trabajando para que estos terrenos pasaran a ser propiedad municipal. No solo por el enorme valor simbólico y sentimental que tienen para Xixona, sino también porque el Gobierno entiende la importancia de devolver a los municipios espacios estratégicos para su desarrollo. Estos terrenos suponen la oportunidad de seguir construyendo la Xixona del futuro", ha señalado.

Patrimonio

La cesión supone un patrimonio tasado en cerca de dos millones de euros, que pasa a ser de titularidad municipal tras el acuerdo alcanzado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

En el acto institucional han participado también la notaria de Xixona, Carmen Lucidia de la Torre Pedreira, y un representante de una gestoría local designado por la Sareb. Además, han asistido como testigos de este momento histórico representantes de la sociedad civil, cultural y económica de la localidad, como la jueza de Paz, María Jesús Villagrán y la presidenta de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX), Estrella Sanchis.

Asistentes a la fima de cesión del solar / INFORMACIÓN

Asimismo, se ha contado con la presencia de miembros de la corporación municipal, la Junta Local de la AECC, de AFA Xixona y Comarca, de la Asociación de la Tercera Edad, representantes del Grup de Danses de Xixona y de la Asociación Artístico Musical El Trabajo, de la Asociación de fiestas de Sant Lluc, entre otros.

Demolición

La demolición de la fábrica de El Almendro se produjo en el año 2012, una actuación que redujo a escombros uno de los símbolos del turrón, una empresa fundada en 1883, cuya fábrica se construyó en 1921 y en la que llegaron a trabajar 800 personas en una sola temporada. Su enorme factoría era un icono claramente visible al entrar al centro urbano desde Alicante o al circular por la variante.

En 1992 empezó a torcerse la historia de Xixona y El Almendro. Aquel año la familia Monerris Planelles vendió la empresa a la multinacional Jacobs Suchard, para pasar después a Delaviuda en 1996, que se llevó la producción durante cuatro años a Toledo. En 2000 volvió a Xixona hasta principios de 2006, cuando Delaviuda se llevó definitivamente la factoría a la localidad toledana de Sonseca y despidió a sus 70 empleados.

Firma del acuerdo en el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento abrió la puerta hace unos meses a reconvertir antiguas fábricas de turrón que están enclavadas en el casco urbano en pisos, una iniciativa que ayudará a paliar los problemas de emergencia habitacional. Entre las empresas se encuentran no solo El Almendro, también otras que están en el recuerdo de miles de personas, que han saboreado los dulces que allí se elaboraban: desde Teclo hasta Antiu Xixona pasando por la Onza de Oro.

El Plan General, que es del año 1987, ya fijaba que estas fábricas eran incompatibles con la vida diaria, con los grandes camiones y el tráfico. Por ello, el Ayuntamiento tomó en su día la decisión de ayudar a las industrias a salir del centro del pueblo y se desarrollaron los polígonos. Además, se facilitó que el suelo pasara de ser industrial a residencial.