El Consorci pregunta a los vecinos qué opinan de la ampliación del vertedero de El Campello

El Consorci Mare ha iniciado el proceso de participación ciudadana referente a la ampliación del vertedero de El Campello, un documento técnico vinculado al estudio de integración paisajística que analiza los efectos en el paisaje de modificaciones del entorno e incluye una encuesta para que la ciudadanía pueda participar y dar su opinión.

Aunque la ley solo exige que se publique en el apartado de transparencia web, el Consorci Mare ha transformado la encuesta en un formulario para facilitar la participación de la ciudadanía. "Como en todas las decisiones que se han tomado bajo mi presidencia, queremos asegurar la máxima participación y transparencia posible, es por ello por lo que hemos decidido crear un plan de participación sin precedentes para que nuestros vecinos y vecinas puedan ser escuchados", ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate.

"Siguiendo la normativa, una vez se publiquen los documentos en el boletín oficial provincial, cualquier ciudadano podrá revisar el estudio de integración paisajística y dar su opinión a través de una encuesta online", destaca González de Zárate, que añade que, para maximizar el alcance, han incluido códigos QR de acceso directo a la encuesta en los ecoparques fijos de Benidorm y Pedreguer y en toda la red de ecoparques móviles.

El estudio de integración paisajística para la ampliación de la planta de basuras de El Campello, su plan de participación pública y la encuesta están publicados en el apartado Portal de Transparencia de la página web del Consorcio Mare ( https://consorciomare.es/portal-de-transparencia/ ).

Durante los próximos 30 días, como marca la normativa, cualquier ciudadano podrá rellenar la encuesta y participar en este proceso que impulsa el Consorci Mare, entidad dedicada a la gestión de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello, donde van todas las basuras.

Entre las preguntas que se hacen a la población, están las de si considera que la ampliación del actual vertedero producirá una modificación de la unidad paisajística actual y un impacto sobre recursos paisajísticos del municipio, así como qué medidas correctoras son más oportunas para integrar paisajísticamente la actividad y si se genera un beneficio sobre El Campello.

Saturación

El vertedero de la planta de tratamiento de residuos de El Campello ocupa en la actualidad 15,3 hectáreas y la empresa explotadora ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente una ampliación en superficie de 5,8 hectáreas, alegando que está saturado y que se acerca al final de su vida útil.

Las obras previstas se dividen en tres fases: construcción, explotación y sellado, y FCC prevé ejecutar el nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste con una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos. El vertedero estará rodeado perimetralmente por un vial de siete metros útiles de 25 centímetros de zahorra que enlazará con el vial existente de la celda actual en explotación.

Zona de ampliación del vertedero que recoge el proyecto / INFORMACIÓN

Los residuos, que son los llamados rechazos y vienen enfardados en balas, serán apilados ordenadamente a cuatro alturas formando 4,4 metros, mientras que el resto hasta llegar a los cinco metros (0’6 centímetros), se rellenará con residuo en masa que no se pueden enfardar, como son los rechazos de afino.

El aumento en superficie será en la zona pegada a la última realizada hace poco más de dos años, que fue de diez metros de altura, desde los 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50.

Rechazo vecinal

El anuncio de la expansión ha provocado el rechazo vecinal no solo en El Campello, también en Aigües, donde se constituyó hace meses la Plataforma Independiente de Aigües (PIA) de afectados por el vertedero de El Campello.

De hecho, los vecinos de Aigües llevan semanas presentando quejas ante el Ayuntamiento por los malos olores que dicen están sufriendo procedentes de la planta. Ya van por más de un centenar las incidencias, y subiendo.