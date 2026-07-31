"Tenemos mucho miedo, la pinada es una tea", alertan vecinos de la partida Lloixa de Sant Joan

Alicante, El Campello, Guardamar,... cada vez son más los vecinos que alertan del riesgo de incendio por el abandono de parcelas, pinadas, arbolado o jardines cercanos a viviendas o urbanizaciones.

Ahora es el caso de los de Sant Joan d'Alacant, en concreto los de la partida Lloixa. En paralelo a la carretera CV-821, entre las rotondas de la Santa Faz y la que va en dirección a San Vicente del Raspeig, hay una serie de viviendas en torno a las calles Sierra Aitana y Montnegre y el Camí de Lloixa, que están rodeadas de pinos, matorrales o maleza.

Los residentes aseguran que hay una zona de pinos quemados desde hace tiempo, a lo que se suma la falta de mantenimiento y que debajo del puente -por encima cruza la autovía A-70- los incívicos abandonan todo tipo de enseres, desde muebles y colchones hasta escombros.

Enseres debajo del puente, en el carrer Montnegre / INFORMACIÓN

"Se dan todos los condicionantes para que se prenda fuego en cualquier momento, tenemos mucho miedo, es todo un secarral y la pinada es una tea", lamentan los vecinos después de ver las consecuencias de los pavorosos incendios de este verano en diversas zonas de España.

Comunicación

Indican que se han dirigido a las distintas concejalías, tanto Urbanismo como Parques y Jardines y Medio Ambiente, para que tomen medidas "y envíen brigadas para que limpien y acondicionen la zona", pero "nos ignoran".

Vial con matorrales y arbolado en la partida Lloixa / INFORMACIÓN

El edil de Medio Ambiente, Nicolás López, por su parte, recuerda que hace año y medio realizaron una limpieza en la zona del Juncaret en término municipal de Sant Joan y ahora están tramitando con la Mancomunidad una nueva actuación en esa zona.

Plaga

Además, cerca de la partida Lloixa se ha procedido a eliminar un centenar de pinos afectados por la plaga de tomicus que estaban cerca de una zona residencial. Por último, el Ayuntamiento está instando a los propietarios de solares a que los tengan en las condiciones adecuadas.

Precisamente hace unas semanas se produjo un incendio de matorrales cerca de la ermita del Calvario que se quedó en un susto, pero que obligó a intervenir a varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, que consiguieron contener el fuego evitando su propagación hacia viviendas próximas.