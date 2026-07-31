Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoHuelga de trenesAviso amarilloMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Servicios

"Tenemos mucho miedo, la pinada es una tea", alertan vecinos de la partida Lloixa de Sant Joan

Residentes piden al Ayuntamiento que limpie la zona y realice labores de mantenimiento

Zona de la partida Lloixa, con la autovía al fondo

Zona de la partida Lloixa, con la autovía al fondo / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
L. Gil López

L. Gil López

Sant Joan d'Alacant

Alicante, El Campello, Guardamar,... cada vez son más los vecinos que alertan del riesgo de incendio por el abandono de parcelas, pinadas, arbolado o jardines cercanos a viviendas o urbanizaciones.

Ahora es el caso de los de Sant Joan d'Alacant, en concreto los de la partida Lloixa. En paralelo a la carretera CV-821, entre las rotondas de la Santa Faz y la que va en dirección a San Vicente del Raspeig, hay una serie de viviendas en torno a las calles Sierra Aitana y Montnegre y el Camí de Lloixa, que están rodeadas de pinos, matorrales o maleza.

Los residentes aseguran que hay una zona de pinos quemados desde hace tiempo, a lo que se suma la falta de mantenimiento y que debajo del puente -por encima cruza la autovía A-70- los incívicos abandonan todo tipo de enseres, desde muebles y colchones hasta escombros.

Enseres debajo del puente, en el carrer Montnegre

Enseres debajo del puente, en el carrer Montnegre / INFORMACIÓN

"Se dan todos los condicionantes para que se prenda fuego en cualquier momento, tenemos mucho miedo, es todo un secarral y la pinada es una tea", lamentan los vecinos después de ver las consecuencias de los pavorosos incendios de este verano en diversas zonas de España.

Comunicación

Indican que se han dirigido a las distintas concejalías, tanto Urbanismo como Parques y Jardines y Medio Ambiente, para que tomen medidas "y envíen brigadas para que limpien y acondicionen la zona", pero "nos ignoran".

Vial con matorrales y arbolado en la partida Lloixa

Vial con matorrales y arbolado en la partida Lloixa / INFORMACIÓN

El edil de Medio Ambiente, Nicolás López, por su parte, recuerda que hace año y medio realizaron una limpieza en la zona del Juncaret en término municipal de Sant Joan y ahora están tramitando con la Mancomunidad una nueva actuación en esa zona.

Plaga

Además, cerca de la partida Lloixa se ha procedido a eliminar un centenar de pinos afectados por la plaga de tomicus que estaban cerca de una zona residencial. Por último, el Ayuntamiento está instando a los propietarios de solares a que los tengan en las condiciones adecuadas.

Noticias relacionadas y más

Precisamente hace unas semanas se produjo un incendio de matorrales cerca de la ermita del Calvario que se quedó en un susto, pero que obligó a intervenir a varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, que consiguieron contener el fuego evitando su propagación hacia viviendas próximas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
  2. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  6. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  7. El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en esta administración de Alicante
  8. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio

"Tenemos mucho miedo, la pinada es una tea", alertan vecinos de la partida Lloixa de Sant Joan

"Tenemos mucho miedo, la pinada es una tea", alertan vecinos de la partida Lloixa de Sant Joan

Así protestan bañistas de la playa del Acequión de Torrevieja contra la capa de algas que llena la orilla a diario: reclaman limpieza

La Generalitat estudia comprar los pisos de Les Naus que el Ayuntamiento de Alicante rechaza adquirir

La Generalitat estudia comprar los pisos de Les Naus que el Ayuntamiento de Alicante rechaza adquirir

Andar con pies de plomo: el origen submarino de esta expresión

Andar con pies de plomo: el origen submarino de esta expresión

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

Alcoy rechaza la supresión del nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto de Valencia

Alcoy rechaza la supresión del nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto de Valencia

Los nuevos hallazgos en el yacimiento de La Picola de Santa Pola obligan a replantear las excavaciones

Los nuevos hallazgos en el yacimiento de La Picola de Santa Pola obligan a replantear las excavaciones

La ruta de Alicante con las panorámicas más espectaculares de la Costa Blanca: acantilados, calas salvajes y el Mediterráneo

La ruta de Alicante con las panorámicas más espectaculares de la Costa Blanca: acantilados, calas salvajes y el Mediterráneo
Tracking Pixel Contents