Sant Joan da vía libre a los cambios en una parcela junto al centro histórico donde irán viviendas con ático

Tras casi dos años de tramitación, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha aprobado de forma definitiva la modificación puntual número 25 del Plan General, que incluye salvar dos pinos en la zona verde de Beniali, para lo que se amplía la superficie en 570 metros.

La parcela está en la calle Quijote, a espaldas de la de San José, en pleno centro histórico, y en el solar se va a construir un edificio residencial con piscina. El pleno celebrado este viernes ha dado el visto bueno con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y Compromís.

El cambio en el planeamiento cuenta con el dictamen favorable de la comisión de evaluación ambiental y cuatro informes favorables de conselleria, dos de ellas en fase ambiental, y dos más de patrimonio, que autorizan la licencia de obras a la empresa para la construcción de viviendas.

El portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, ha expuesto las dudas en el proyecto sobre cuestiones como los estudios para delimitar el límite de edificabilidad, la posibilidad de introducir áticos, "que son la joya de la corona" y que se permiten con la modificación, o que "desaparece la zona protegida que separa el núcleo histórico de la zona de construcción".

Informes técnicos

La líder de Vox, Gema Alemán, por su parte, ha indicado que el partido está conforme con las explicaciones de los técnicos municipales y con los informes que las avalan.

La portavoz del PSOE, Esther Donate, ha expuesto que se trataba de un tema "complicado" porque el expediente tiene dos realidades: la técnica y la social. La primera cuenta con informes favorables, pero el urbanismo "se vive en las calles" y ha recordado que la Asociación de Vecinos de la Calle San José "ha planteado sus dudas y siente que este cambio les afecta a sus hogares".

El edil de Urbanismo, David Aracil, ha subrayado que el Ayuntamiento no es "el enemigo de nadie", pero que "prevalece el interés general" en esta modificación y ha añadido que en la calle San José se protegen las fachadas por ser un vial histórico, pero lo que hay detrás, mirando a Quijote, "son medianeras, son traseras, y no tienen protección".

El concejal ha recordado que el solar es edificable y que se ha incrementado el grado de protección, ya que la distancia desde la medianera hasta las viviendas que se van a construir es de 15 metros lineales, el doble de la anchura de la calle San José.

Quejas vecinales

Sobre las reclamaciones vecinales, ha indicado que se han reunido en varias ocasiones con ellos para explicarles el proyecto y han hecho alegaciones y, respecto a la edificabilidad, se pierden 500 metros cuadrados de techo, por lo que "para la empresa es un agravio con estas condiciones".

La Asociación de Vecinos de la Calle San José ha venido rechazando de plano la modificación del Plan General y presentado alegaciones ante conselleria por entender que amenaza el patrimonio y reduce el entorno protegido del núcleo histórico tradicional. La preocupación se centra especialmente en los áticos retranqueados previstos como parte de la operación urbanística.