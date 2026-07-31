El alcalde rectifica un mes después para poder sacar la reestructuración de la plantilla municipal de Sant Joan

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha aprobado este viernes por unanimidad de los grupos políticos la reestructuración de servicios y los cambios en la plantilla de personal. El gobierno local del PP ha vuelto a llevar la reordenación de puestos de trabajo, solo un mes después de que la oposición tumbara su propuesta en la sesión de junio.

Entonces, PSOE y Compromís votaron en contra y Vox se abstuvo, de manera que al PP no le dieron los números. Previamente, en febrero, los cuatro sindicatos -UGT, CC OO, SEP y FESEP- habían aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el gobierno local, pero el alcalde, Santiago Román, se descolgó después por sorpresa con un nuevo documento que rompía lo pactado.

Los cambios en la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recogían que las seis jefaturas tendrían una subida en los complementos de hasta 1.200 euros mensuales y que se amortizarían puestos intermedios, que sufren una sobrecarga de trabajo.

Tras el portazo de la oposición en el pleno de junio, el alcalde, que ha estado al frente del proceso, ha dado marcha atrás y ha incluido en la reestructuración de servicios las peticiones que rechazó entonces. Y esta vez sí ha contado con el apoyo de PSOE, Compromís y Vox.

Diálogo

La portavoz del PSOE, Esther Donate, ha explicado que votan a favor porque valoran que las jefaturas "cobren lo que era justo" y hace un mes estaban en contra de que el PP gobernase "sin diálogo ni tener en cuenta a sindicatos y que concentrara más carga de trabajo en unos pocos".

La edil socialista ha celebrado que el alcalde haya rectificado e incluido las peticiones de sindicatos y oposición, entre otras, la recuperación de la división de jefaturas de servicios comunitarios y del complemento de destino para agentes oficiales, la creación del puesto de técnico de recursos humanos y la revisión del organigrama por completo.

Un circo

"Lo mismo que se pedía entonces se incluye ahora, ha habido un cambio completo en el debate y las formas, nos podíamos haber ahorrado el circo del mes pasado", ha reprochado Donate, que ha recalcado al regidor que sin diálogo ni negociación "no va a poder aprobar nada".

El primer edil del PP ha negado que haya rectificado, simplemente "se han incluido otras reivindicaciones" de los sindicatos, y ha asegurado que quien ha cambiado ha sido el PSOE "que tras votar en contra fue a tocar puertas a las jefaturas a pedir perdón".