Cuando el sueño de tener casa acaba en pesadilla en Sant Joan: la promotora se echa para atrás un año después y se quedan con nada

El sueño de cientos de miles de personas es conseguir un hogar en el que vivir. El drama de miles de personas es que no encuentran un hogar en el que vivir. La emergencia habitacional se ha convertido en el principal problema en España, con escasa oferta, elevada demanda y precios inalcanzables.

Y detrás de esta situación están pequeñas historias de personas que toman la decisión, con dudas y sacrificio, pero también con ilusión, de lanzarse a comprar una vivienda. Y esas pequeñas historias hay veces que acaban mal, en pesadilla, en esperanzas rotas, en nada.

Esta es la historia de una de esas personas. Firmó un contrato de reserva en marzo de 2025 para una vivienda en L'Alqueria de Sant Joan d'Alacant, una de las dos zonas del municipio, junto con Nou Nazareth, que están en pleno boom de construcción de cientos de casas. Pagó 11.000 euros por la reserva para un piso de dos habitaciones, garaje y trastero de 250.000 euros.

Fueron pasando los meses, pero en el solar no se movía ni un ladrillo, ni un operario, ni una grúa. Ella iba llamando por teléfono cada pocas semanas y la promotora le daba largas, sin explicaciones claras de por qué no empezaban las obras.

Hasta que llegó enero de 2026. "Llamé a la comercializadora y me dijeron que la promotora había vendido el solar y que el precio de la vivienda sufriría modificaciones porque los materiales cambiaban", explica la afectada, que prefiere no identificarse.

Dinero devuelto

Al poco, el mazazo: recibió por correo un documento de resolución mutua del contrato. "Me negué a firmarlo, claro, yo no estaba conforme, quería mi vivienda", afirma. Otros compradores sí que firmaron en ese momento y se les devolvió el dinero de la entrada que habían aportado. Eran una treintena aproximadamente los afectados.

Pero un mes después le ingresaron los 11.000 euros, y 270 euros más "por los daños ocasionados". Una cantidad que no compensa, por supuesto, los sueños destrozados. Tras consultar con asesores, comprobó que no podía hacer nada, así que enterró sus emociones y volvió a empezar a construir el mapa de sus deseos, a la búsqueda de nueva casa.

Su malestar, no obstante, fue en aumento al enterarse de que en el solar en el que había depositado su futuro económico y personal, ese en el que ya no iba a construir su hogar, su proyecto de vida, en ese mismo solar se anunciaba otra promoción de viviendas.

Claro está, el precio ha subido, un piso como el que iba a ser suyo salía a la venta por 293.000 euros. "Siento frustración, han jugado con nosotros", lamenta, "casi un año con la reserva hecha y no sirvió de nada, es papel mojado, si no hay un contrato de compraventa no vale nada".

Temor a pasar por lo mismo

Además, en este último año el sector ha seguido al alza, con lo que siente que ha perdido todo este tiempo, "la broma me ha salido cara". Se ha metido en otra promoción, que no tiene nada que ver con las implicadas, y no las tiene todas consigo por si le vuelve a ocurrir lo mismo, aunque le tranquiliza ver que ya se está construyendo: "Es un alivio, en la otra no se movía nada".

Este es un ejemplo de esa promoción, otra afectada firmó también un contrato de reserva con la misma promotora, en este caso por un local y varias plazas de garaje. Al igual que la anterior, a principios de año recibió un correo de la comercializadora para rescindir el contrato, pero no lo firmó. Después le llegó la transferencia bancaria, pero la devolvió.

En estos momentos, siente que está en "un limbo" porque no sabe si tiene el local en propiedad o no. Ha enviado requerimientos notariales a la empresa, pero no ha recibido contestación.

Compra de la parcela

Por su parte, la mercantil que tiene la propiedad del solar en la actualidad, que es una cooperativa, ha asegurado a este diario que compró el suelo a otra empresa "que a su vez se lo había comprado a la promotora".

Además, defiende que adquiere la parcela "sin cargas ni subrogación" y comercializa las viviendas a precio de mercado. Además, recalca que se puede romper una reserva de manera unilateral y que había cláusulas de salida bilaterales antes de los contratos de compraventa.