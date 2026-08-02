Sucesos
Detenido en El Campello con 30 gramos de hachís, una báscula de precisión y 400 euros en efectivo
La Policía Local arresta a un hombre junto a una estación del TRAM tras detectar una actitud sospechosa
La Policía Local de El Campello ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle más de 30 gramos de hachís, una báscula de precisión y 400 euros en efectivo durante una actuación realizada ayer sábado en las inmediaciones de una estación del TRAM.
La actitud del hombre levantó las sospechas de una patrulla, que observó cómo su nerviosismo iba en aumento a medida que avanzaba la intervención. Ante esta situación, los agentes decidieron registrar sus pertenencias y efectuarle un cacheo.
Durante el registro localizaron una báscula de precisión, habitualmente utilizada para el pesaje de sustancias estupefacientes, 400 euros en billetes de distinto valor y más de 30 gramos de hachís distribuidos en porciones listas para su distribución.
Tras el hallazgo, los agentes procedieron a su arresto como presunto autor de un delito contra la salud pública.
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