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La calle Mayor de El Campello inicia la cuenta atrás para su semipeatonalización

El Ayuntamiento saca a licitación un proyecto para plantar arbolado, eliminar aparcamientos, limitar la velocidad de vehículos y compatibilizar la calzada con ciclovía

La calle Mayor de El Campello.

La calle Mayor de El Campello. / INFORMACIÓN

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Un proyecto con vocación de extenderse a diversas calles. El Ayuntamiento de El Campello ha sacado a licitación un proyecto con presupuesto de 700.000 euros para acometer la remodelación integral de la céntrica calle Mayor, donde se pretende plantar arbolado, eliminar la banda de aparcamiento, establecer velocidad limitada y compatibilizar la calle con ciclovía para ciclistas, semipeatonalización del vial y su reurbanización completa, incluido el alcantarillado.

La Concejalía de Infraestructura Pública, dirigida por Cristian Palomares (PP), ha sacado el proyecto a licitación y la Mesa de Contratación decidirá qué empresa es la adjudicataria de los trabajos, que tendrán un plazo de seis meses de ejecución.

La intención es que la calle Mayor sea de plataforma única y que en un futuro las calles adyacentes de Trinidad y Pal, que forman junto a la calle Mayor el núcleo alrededor de la plaza de Canalejas o de la Iglesia, experimenten también está transformación, tal como está previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de El Campello.

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En la obra se implantará también una red de pluviales para garantizar la evacuación de aguas de escorrentía de esta calle y de las procedentes de los alrededores, y la responsable de supervisar la ejecución de la obra será la empresa redactora del proyecto, Ingemed SLP. El precedente de estas obras se encuentra en la calle Sant Vicent, que da a la playa del Carrer la Mar, que se convirtió en plataforma única.

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