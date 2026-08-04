El Consell destina 200.000 euros a Mutxamel para rehabilitar la torre de Ferraz

Un total de 4 millones de euros que se destinarán a intervenciones en bienes culturales de especial valor histórico. Es la cifra que se ha publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) a través de la resolución emitida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, liderada por Blanca Camarena, departamento que depende de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

Los fondos corresponden al Plan Restaura e irán dirigidos a actuaciones en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, también en la provincia de Alicante, a ejecutar entre los años 2026 y 2027. Las ayudas servirán para “conservar un patrimonio que constituye una de las principales señas de identidad del territorio”, explican desde la Conselleria a través de un comunicado.

Actuaciones en Alicante

En la provincia de Alicante la actuación que más fondos recibirá será la “rehabilitación y adecuación funcional de la casa-torre Ferraz y jardines de Santa Elena”, un bien que se halla en Mutxamel, cuyo Ayuntamiento pidió al Gobierno central financiar su puesta en valor. Situado en la plaza de San Roque, en el núcleo histórico del municipio, se trata de una unidad histórica, arquitectónica y paisajística cuya torre data del siglo XV. La Generalitat aportará 200.000 euros a ejecutar en los dos próximos años.

El segundo bien que más fondos recibirá en la provincia de Alicante es la torre del reloj del castillo de Santa Pola, construido en el siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que recibirá una inyección de 100.000 euros. También recibirá 63.000 euros el Ayuntamiento de Cocentaina para el “proyecto de restauración y puesta en valor de los restos arquitectónicos del ala oeste del Palau Comtal”, residencia señorial fortificada cuya construcción comenzó en el siglo XIII.

Hay otras tres localidades de la provincia que también recibirán fondos del Plan Restaura. Se trata de la Vila Joiosa, que contará con 53.000 euros para restaurar las fachadas de la capilla de Santa Marta; de Jávea, cuya parroquia de San Bartolomé Apóstol recibirá 52.000 euros para el mismo cometido; y de Benissa, donde el Ayuntamiento dispondrá de casi 5.000 euros para intervenir en la renovación y en la modernización de los recursos didácticos del conjunto de Arampi-Abrigo de Pinos, conjunto de arte rupestre Patrimonio Unesco.

Proyectos rechazados

Por último, ha habido diferentes solicitudes de subvenciones denegadas. Por “insuficiencia presupuestaria” se ha rechazado la “consolidación y restitución del portal de los Reyes al Castillo de Dénia”, la restauración y rehabilitación de la puerta norte del castillo de la Mola de Novelda y la restauración de las cubiertas de la capilla del Hallazgo y anexas del santuario de Nuestra Señora de Monserrate, en Orihuela.

También entran en esta lista la “consolidación y rehabilitación del acueducto de Carboneras de 2 ojos” en Aspe, la consolidación del sistema de amurallamiento y aljibe del castillo de Callosa de Segura, la segunda fase de la intervención arqueológica para la puesta en valor de la Muntanyeta Verda de Pego, la intervención en el entorno de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Monforte del Cid, la rehabilitación del conjunto hidráulico de la Font d'Aigua de Crevillent, la reparación del campanario de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Jávea, la puesta en valor de un refugio antiaéreo en Onil, la rehabilitación del Molí Coví de Ondara, la accesibilidad al acceso del castillo de Biar, el proyecto de ejecución en las termas orientales del yacimiento de la Alcudia de Elche, la rehabilitación del Pou de la Neu en Parcent, la reparación del tejado de la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pedreguer, la restauración de la capilla de la comunión en Gata de Gorgos y la de la muralla del castillo de Polop.

Ha habido otros proyectos desestimados debido a incompatibilidades con las bases. Se trata, en este caso, de la restauración para la preservación integral de la fachada del edificio Casa Roja de Castalla, de la restauración de las estancias palaciegas del castillo de Elda y de la rehabilitación de la fachada principal y de la cubierta lateral del coro del exconvento de Monóvar.