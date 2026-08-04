El Polideportivo Centro de El Campello será rehabilitado con una inyección de 2,5 millones
Las obras para mejorar la infraestructura durarán un año una vez comiencen y los clubes que entrenan en estas instalaciones mantendrán su actividad en otros puntos de la comarca
Modernizar el Polideportivo Centro de El Campello. Es lo que el Ayuntamiento de esta localidad pretende realizar a través de la licitación que ha sacado para acometer obras en la instalación deportiva y en el trinquet por un montante total de 2.531.515,20 euros. La firma adjudicataria deberá hacer las obras en un plazo máximo de un año, tal como se lee en la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras que dirige Cristian Palomares (PP).
Durante esos doce meses las instalaciones estarán cerradas y el Ayuntamiento ofrecerá a los clubes que entrenan o disputan encuentros en el Polideportivo que mantengan su actividad en otros equipamientos de la comarca, de la Universidad de Alicante o en centros de educación públicos y privados. Según ha especificado el Ayuntamiento a través de un comunicado, el concejal de Deportes, Marcos Martínez, “lleva semanas negociando alternativas idóneas para que las competiciones no se resientan”.
El decreto de licitación ha sido firmado por el alcalde, Juanjo Berenguer, y especifica la tramitación “urgente e inaplazable” del expediente, ya que existen circunstancias que afectan a la seguridad de las personas y a la prestación del propio servicio debido al deterioro derivado de su antigüedad y de su uso continuado.
De hecho, los informes técnicos redactados previamente constatan el “avanzado estado de deterioro” en determinadas zonas “con riesgo de desprendimiento” de los elementos de madera que conforman el falso techo bajo la cubierta, entre otros. Esta situación forzó el cierre parcial del espacio frontal del pabellón, y ello, unido a la ausencia de agua caliente, limitó el uso de las instalaciones.
Las obras están contempladas en el Plan de Inversiones del Ayuntamiento que se aprobó por mayoría en el pleno municipal, con los votos del PP y de Vox, e incluyen reformas de vestuarios, pistas y del trinquet para revertir problemas como humedades en cubierta, fisuras, servicios higiénicos obsoletos o la ausencia de salida de humos en la cafetería.
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