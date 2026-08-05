El Campello estrena dos mini puntos limpios para facilitar el reciclaje
Los nuevos contenedores permiten depositar pequeños residuos electrónicos, pilas o bombillas y se suman a la instalación de depósitos de pilas en comercios y edificios públicos
El Ayuntamiento de El Campello ha puesto en marcha dos "mini puntos limpios" en las avenidas Germaníes y San Bartolomé, además de instalar depósitos para la recogida de pilas en comercios colaboradores, farmacias y edificios públicos, con el objetivo de facilitar al máximo el reciclaje entre la ciudadanía.
Los nuevos "mini puntos limpios" ya están operativos y contarán con el apoyo del Consorci Mare, que se encargará de su vaciado periódico. En ellos pueden depositarse CDs, cartuchos de impresora, pilas, baterías, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, así como bombillas.
El alcalde, Juanjo Berenguer, ha destacado que la iniciativa pretende "ponérselo mucho más fácil a los ciudadanos concienciados de la necesidad de proteger el medio ambiente", especialmente a quienes no generan la cantidad de residuos suficiente como para acudir a los puntos limpios móviles, que se instalan los miércoles en el casco urbano y los viernes en Muchavista.
El primer edil ha visitado las nuevas instalaciones acompañado por la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis; el concejal de Servicios y Mantenimiento; representantes del Consorci Mare y de FCC, así como personal técnico municipal. Durante el acto, todos valoraron este nuevo servicio como "un paso adelante" para fomentar el reciclaje en el municipio y destacaron la implicación de los vecinos en la conservación del medio ambiente.
De forma paralela, la empresa responsable de la limpieza viaria y la recogida de residuos, ha repartido decenas de depósitos para pilas en comercios colaboradores, farmacias y edificios públicos con el fin de facilitar el reciclaje de estos residuos, considerados altamente contaminantes y cuyo proceso de descomposición puede prolongarse entre 500 y 1.000 años.
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