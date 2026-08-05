Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios más calurososMuere trabajador Arenal SoundCadáver hallado Valencia"Reparto" menores CeutaDónde ver el eclipseEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El Campello estrena dos mini puntos limpios para facilitar el reciclaje

Los nuevos contenedores permiten depositar pequeños residuos electrónicos, pilas o bombillas y se suman a la instalación de depósitos de pilas en comercios y edificios públicos

Los minipuntos limpios instalados en El Campello.

Los minipuntos limpios instalados en El Campello. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de El Campello ha puesto en marcha dos "mini puntos limpios" en las avenidas Germaníes y San Bartolomé, además de instalar depósitos para la recogida de pilas en comercios colaboradores, farmacias y edificios públicos, con el objetivo de facilitar al máximo el reciclaje entre la ciudadanía.

Los nuevos "mini puntos limpios" ya están operativos y contarán con el apoyo del Consorci Mare, que se encargará de su vaciado periódico. En ellos pueden depositarse CDs, cartuchos de impresora, pilas, baterías, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, así como bombillas.

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha destacado que la iniciativa pretende "ponérselo mucho más fácil a los ciudadanos concienciados de la necesidad de proteger el medio ambiente", especialmente a quienes no generan la cantidad de residuos suficiente como para acudir a los puntos limpios móviles, que se instalan los miércoles en el casco urbano y los viernes en Muchavista.

El alcalde durante la visita de los minipuntos limpios.

El alcalde durante la visita de los minipuntos limpios. / INFORMACIÓN

El primer edil ha visitado las nuevas instalaciones acompañado por la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis; el concejal de Servicios y Mantenimiento; representantes del Consorci Mare y de FCC, así como personal técnico municipal. Durante el acto, todos valoraron este nuevo servicio como "un paso adelante" para fomentar el reciclaje en el municipio y destacaron la implicación de los vecinos en la conservación del medio ambiente.

Noticias relacionadas

De forma paralela, la empresa responsable de la limpieza viaria y la recogida de residuos, ha repartido decenas de depósitos para pilas en comercios colaboradores, farmacias y edificios públicos con el fin de facilitar el reciclaje de estos residuos, considerados altamente contaminantes y cuyo proceso de descomposición puede prolongarse entre 500 y 1.000 años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial
  2. Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
  3. Consumo sanciona con 320.000 euros a la empresa del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas
  4. El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora
  5. El PSOE de Torrevieja exige la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales 'por utilizar su cargo para enfrentar a las comunidades de la ciudad
  6. La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
  7. La Policía Local de Alicante desaloja a dos acampados en una playa de El Cabo
  8. El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante

El Campello estrena dos mini puntos limpios para facilitar el reciclaje

El Campello estrena dos mini puntos limpios para facilitar el reciclaje

Al menos 17 muertos y 50 heridos en bombardeos rusos contra Kiev

De Viva Suecia a Lori Meyers: Estos son los artistas confirmados para el segundo Oasis Music Fest

De Viva Suecia a Lori Meyers: Estos son los artistas confirmados para el segundo Oasis Music Fest

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas y franjas horarias

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas y franjas horarias

Últimos días para optar a los Premios Ciudad de Alcoy de novela y teatro

Últimos días para optar a los Premios Ciudad de Alcoy de novela y teatro

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Rafa Mir sale de España para seguir jugando al fútbol: firma por el Aris de Salónica griego

Rafa Mir sale de España para seguir jugando al fútbol: firma por el Aris de Salónica griego

Primeras imágenes de Billie Eilish como Esther Greenwood en la adaptación al cine de 'La campana de cristal'

Primeras imágenes de Billie Eilish como Esther Greenwood en la adaptación al cine de 'La campana de cristal'
Tracking Pixel Contents