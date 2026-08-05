El Campello renovará dos parques del Rincón de la Zofra con una inversión de 651.000 euros

El Ayuntamiento de El Campello ha adjudicado las obras de reforma integral de los parques Parc del Musell y Parc del Riu, situados en el Rincón de la Zofra, por un importe de 651.221,24 euros, IVA incluido. Se trata de una de las actuaciones incluidas en el Plan de Inversiones aprobado por el pleno en 2024.

La mesa de contratación, integrada exclusivamente por personal técnico municipal, ha seleccionado la propuesta de la empresa al considerarla la más ventajosa entre las presentadas al proceso de licitación. Aunque los trabajos podrían comenzar de forma inmediata, el Ayuntamiento explica que ha decidido aplazar el inicio hasta el próximo mes de septiembre a petición de los vecinos de la zona, con el objetivo de evitar las molestias durante el periodo de mayor afluencia de residentes y visitantes. A partir del inicio de las obras, la empresa dispondrá de un plazo máximo de cinco meses para ejecutarlas.

El concejal de Infraestructura Pública, Cristin Palomares, explica que la actuación pretende renovar por completo ambos espacios verdes para adaptarlos a las necesidades actuales, ya que considera que han quedado obsoletos. La intervención contempla la renovación integral de los pavimentos, las zonas ajardinadas y las áreas de juegos infantiles, con el objetivo de modernizar estos espacios públicos, hacerlos más atractivos y fomentar su uso por parte de la ciudadanía.

Eliminación de elementos

Además, el proyecto busca mejorar la accesibilidad, el confort urbano y la seguridad de dos de las tres zonas verdes del Rincón de la Zofra. Para ello se eliminarán espacios con escasa visibilidad o zonas oscuras que puedan entrañar riesgos y se incrementará el número de accesos para favorecer la permeabilidad de ambos parques.

La actuación también prevé crear más espacios de estancia y encuentro, con un diseño orientado a facilitar las relaciones sociales y los cuidados cotidianos. "El proyecto plantea una plaza que transmita limpieza visual y seguridad, tanto al que hace uso de ella como al que la ve desde el exterior", señala Palomares. El edil añade que la mejora de la apertura del espacio pretende invitar a los peatones a atravesarlo e integrarlo en sus recorridos diarios.

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En definitiva, el Ayuntamiento persigue una humanización de ambos parques para convertirlos en espacios más abiertos, accesibles y habitables. El inicio de las obras se ha fijado para septiembre tras atender la petición del vecindario, con el fin de minimizar las molestias durante los meses de mayor ocupación.