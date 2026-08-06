El campeón de España de heladería, pregonero de los Moros y Cristianos de Xixona

El maestro heladero Mario Masià, campeón de España, subcampeón del mundo de Heladería y actual presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA), será el pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona 2026.

El pregón tendrá lugar el próximo 14 de agosto en el Barranc de la Font, durante el tradicional concierto de fiestas que ofrecerá la Agrupació Artístico Musical El Trabajo de Xixona. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha destacado que su elección supone "un reconocimiento a una trayectoria profesional ejemplar y, al mismo tiempo, un homenaje a todas las familias heladeras que han llevado el nombre de nuestro pueblo por toda España".

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, junto a Mario Masià. / INFORMACIÓN

"Para nuestro municipio, la heladería artesana forma parte de nuestra identidad. Aproximadamente la mitad de nuestra población está vinculada de una u otra forma a este sector, y nuestros heladeros son los mejores embajadores de Xixona porque llevan nuestras raíces, nuestra tradición y nuestro saber hacer a miles de personas desde sus establecimientos repartidos por todo el país", ha señalado.

Natural de una familia de origen jijonenco dedicada a la elaboración de helado artesano, Mario Masià acumula más de tres décadas de trayectoria profesional. En 2011 se convirtió en el primer campeón de España de Heladería y, en 2016, fue subcampeón del mundo como capitán del equipo español en la Copa del Mundo de Heladería celebrada en Rímini.

Vinculación a la Fiesta

Actualmente dirige Masià Heladeros Artesanos, empresa familiar con varios establecimientos en Sant Vicent del Raspeig, y compagina esta labor con una intensa actividad docente y divulgativa dentro del sector. Su vinculación con las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona va más allá de su profesión. Ha participado en las Festes de Geladors y ha crecido rodeado de música festera, ya que su padre fue clarinetista de la Agrupació Artístico Musical El Trabajo de Xixona.

"Me he criado escuchando marchas moras y cristianas; era la música que más se escuchaba en mi casa", recuerda. La alcaldesa ha subrayado además que "Mario representa perfectamente la combinación de tradición, excelencia e innovación que caracteriza al sector heladero nacido en Xixona. Su trayectoria profesional demuestra que se puede conservar la esencia del oficio mientras se sigue investigando, formando a nuevas generaciones y llevando la heladería artesana española a lo más alto".

El maestro heladero Mario Masià. / información

Por su parte, Mario Masià ha agradecido el nombramiento y ha reconocido la emoción que supone asumir esta responsabilidad. "Es un inmenso honor ser el pregonero de unas fiestas tan especiales para Xixona y para todos los que sentimos esta tierra como propia. Afronto este momento con mucha ilusión y con un enorme agradecimiento al Ayuntamiento por haber pensado en mí. Espero poder transmitir el orgullo que sentimos quienes llevamos toda una vida dedicándonos a un oficio que forma parte de la historia y de la identidad de este pueblo", ha afirmado.

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Masià ha añadido que "Xixona es sinónimo de tradición, esfuerzo y excelencia, tanto en el turrón como en la heladería artesana. Poder abrir oficialmente las fiestas es una responsabilidad que llevaré siempre conmigo y que comparto con todas las personas que han dedicado su vida a este sector".