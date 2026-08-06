La oposición de El Campello rechaza la ampliación del vertedero y carga contra la gestión del PP

Los grupos municipales del PSOE, Compromís, Per El Campello (XEC) y Esquerra Unida-Unides Podem han mostrado su rechazo a la ampliación del vertedero de El Campello y han acusado al PP de pretender prolongar la vida útil de la instalación "como consecuencia de una mala planificación" de la gestión de residuos.

El pronunciamiento se produce después de que el Consorci Mare haya puesto en marcha un proceso de participación ciudadana mediante una encuesta para recoger la opinión de los vecinos sobre la posible ampliación del vertedero.

Las cuatro formaciones cuestionan el mensaje trasladado por el Consorci Mare, que aseguran presenta la gestión del vertedero como un éxito, y sostienen que la realidad es distinta para los residentes de El Campello, que, aseguran, continúan sufriendo las molestias derivadas de la instalación.

Vaya publicitaria en contra del vertedero en la N332. / INFORMACIÓN

Los grupos recuerdan que el vertedero tenía prevista capacidad hasta 2029, pero que ya en 2024 fue necesario aumentar en diez metros la cota del vaso tras alcanzar su límite cinco años antes de lo previsto. A su juicio, este hecho evidencia una "planificación claramente deficiente" y consideran que la propuesta de ampliar ahora de nuevo la instalación hasta 2045 supone repetir el mismo modelo en lugar de corregirlo.

Vecinos

La oposición sostiene que, en vez de avanzar hacia el cierre del vertedero, la solución planteada pasa por prolongar su actividad durante casi dos décadas más, lo que, afirman, mantendrá el impacto sobre la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, los cuatro grupos critican la posición del PP, al recordar que gobierna tanto el Ayuntamiento de El Campello como el Consorci Mare. En este sentido, señalan que el alcalde de El Campello, Juan José Berenguer, ocupa además la Vicepresidencia Primera del Consorci y consideran que "debería defender los intereses del municipio oponiéndose a la ampliación".

Por último, PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Unides Podem reiteran su rechazo a la ampliación del vertedero de Les Canyades y reclaman una gestión de los residuos "compatible con la protección de la salud pública, del medio ambiente y de la calidad de vida" de los vecinos.

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Por su parte, el PP ha pedido "menos fotos y más explicaciones, ya que señala que "la ampliación de la planta se proyectó bajo mandato del Consorci del PSOE primero (alcalde de Orxeta), y luego se ratificó con presidencia de Compromis (concejala de El Campello)". En esta línea los populares añaden que "parten de la base de que la gente no tiene memoria, e intentan manipularla poniéndose debajo de una valla cuando todo el proceso de ampliación lo dirigieron esos dos partidos".